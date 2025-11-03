Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Việt Nam 2024, là quân nhân đầu tiên giành thứ hạng cao ở cuộc thi nhan sắc lớn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2024, Châu Anh từng gây chú ý với khả năng chơi đàn và tại show thời trang cuối tuần qua tại Hà Nội, cô một lần nữa xuất hiện với cây đàn dương cầm.

Á hậu Châu Anh chọn cách mở màn show diễn của Hemp Oi thuộc khuôn khổ dự án với BST “Terrace Collection” trong không gian sống động của cây gai dầu, nghề dệt truyền thống của đồng bào H’Mông vùng cao.

Á hậu Châu Anh xuất hiện vô cùng ấn tượng trong một thiết kế nằm trong BST với chất liệu gần gũi với thiên nhiên, khoe vẻ đẹp mộc mạc của một á hậu xuất thân là quân nhân.

Á hậu Châu Anh 22 tuổi, sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Cô là thiếu úy, công tác tại khoa âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Người đẹp đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Châu Anh sải bước trên sàn diễn vô cùng tự tin, thu hút sự chú ý của khán giả theo dõi show diễn.

Ngoài Châu Anh, show diễn còn có sự góp mặt của chị đẹp Hà Kino.

Người mẫu Hà Kino là người diễn cuối cùng và gây ấn tượng với thần thái sắc lạnh.

Thiết kế Hà Kino trình diễn có phần gợi cảm và bay bổng hơn thiết kế của Á hậu Việt Nam Châu Anh.

Ngay sau khi ra mắt bộ sưu tập, BTC tiến hành đấu giá các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt từ các đối tác nhằm gây quỹ cho hoạt động xây dựng Hợp tác xã dệt vải gai dầu truyền thống và Nhà sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc H’Mông tại thôn Sán Séo Tỷ, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang.

Nhà thiết kế Phạm Bá Lâm - Trần Phương Thảo của Hemp Oi cùng Á hậu Châu Anh và Hà Kino chào kết.

‘Terrace Collection’ gồm 30 thiết kế được tạo nên từ vải gai dầu dệt tay của đồng bào H’Mông, kết hợp với lụa Mã Châu cổ truyền, thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa thủ công bản địa và cảm quan đương đại.



Bộ sưu tập do hai nhà thiết kế Phạm Bá Lâm và Trần Phương Thảo (Hemp Oi) thực hiện. Mỗi thiết kế là kết nối giữa các thế hệ, gửi gắm thông điệp về lối sống tử tế, gìn giữ bản sắc và kiến tạo tương lai hài hòa với thiên nhiên.

Song song với buổi trình diễn, từ 2-9/11, Hemp Journey tổ chức hoạt động “Hành trình kể câu chuyện văn hoá gai dầu của bà con H’Mông tại Hà Nội. Hemp Journey là dự án xây dựng Hợp tác xã dệt vải gai dầu cùng nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con H’Mông tại các vùng núi cao Việt Nam, được triển khai thông qua các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, trình diễn thời trang và hành trình khám phá văn hoá bản địa.

