Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà máy sản xuất của Công ty CP Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên đang thực hiện hành vi bơm tinh chất phụ phẩm vào thịt để tạo vân mỡ, "biến hóa" thịt trâu thành thịt bò mang nhãn hiệu Hidasan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật Bản, các đối tượng đã móc nối sản xuất hàng giả.

Thịt trâu kém chất lượng được "phù phép" thành thịt bò cao cấp. Ảnh: DMS

Theo đó, bà N.T.P.T là Tổng Giám đốc Công ty Hida đã mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Sau đó, thịt được bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, đóng gói và ghi nhãn mác là thịt bò.

Đáng chú ý, các sản phẩm này được bán ra thị trường với giá dao động từ 400.000-600.000đ/kg, cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã cấu kết sản xuất và tiêu thụ trót lọt khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò. Số lượng lớn thịt giả này đã được tuồn ra nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả thành phẩm. Ảnh: DMS

Trong quá trình khám xét tại các điểm sản xuất và kho chứa, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 65 tấn thịt (bao gồm thịt trâu và thịt bò giả thành phẩm) cùng toàn bộ máy móc phục vụ việc chế biến.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu nhằm tạo vân mỡ, đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia cho thấy, 24/29 mẫu thịt bò thu giữ tại Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Cơ quan điều tra cũng đang giám định 17 tấn bột tinh chất để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.