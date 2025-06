Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 4/6 tại siêu thị Tops Market ở Nguyễn Xiển (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), các sản phẩm của C.P. Việt Nam như thịt heo, xúc xích, thịt gà... vẫn được bày bán bình thường.

Điều khác biệt là tại các quầy hàng, C.P có dán thêm tờ thông báo với nội dung thể hiện "Cam kết từ thương hiệu CP".

"Trước những thông tin sai lệch, chúng tôi xin khẳng định sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn sinh học; tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm ISO 9001:2015, ISO 22000:2018; được hàng triệu khách hàng tin dùng mỗi ngày", tờ thông báo viết rõ cam kết "minh bạch, trung thực và đặt sức khoẻ người tiêu dùng lên hàng đầu".

Tờ thông báo được dán ở quầy hàng siêu thị Tops Market.

Ghi nhận của PV tại TPHCM lại cho thấy, nhiều hệ thống phân phối lớn tại thành phố này không còn bày bán thịt heo C.P. trên kệ hàng.

Cụ thể, tại MM Mega Market, các sản phẩm thịt heo của C.P. Việt Nam đã không còn xuất hiện trên kệ hàng. Hệ thống phân phối này chỉ còn bày bán thịt gà xuất xứ C.P.

Tương tự, tại Satrafoods, Kingfoodmart cũng chỉ thấy bày bán sản phẩm thịt gà, thịt vịt mang thương hiệu C.P.

Trong khi đó, Winmart và OsiFood không bày bán sản phẩm nào của C.P. Còn Bách Hoá Xanh vẫn đang bán thịt heo C.P.

Một số hệ thống siêu thị ở TPHCM chỉ còn bày bán thịt gia cầm, thịt heo C.P. hoàn toàn vắng bóng. Ảnh: Trần Chung

Trước đó, ngày 30/5, siêu thị Tara Mart (Nam Định) là đơn vị đầu tiên ra quyết định tạm ngừng bày bán các sản phẩm của C.P.

Theo thông báo từ phía siêu thị, do trên mạng xã hội lan truyền những thông tin tiêu cực liên quan đến các sản phẩm của Công ty C.P. Việt Nam nên siêu thị tạm ngưng cung cấp các sản phẩm từ thương hiệu C.P. đến tay khách hàng. Khi nào có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, siêu thị sẽ quyết định có tiếp tục kinh doanh hay không.

Ngày 4/6, Bộ NN&MT đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh.

Bộ NN&MT cũng giao Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và đơn vị liên quan rà soát, xác minh và làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định; sai sót đó thuộc đơn vị nào và xử lý trách nhiệm theo quy định.

Vào ngày 2/6, khi đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ Nguyễn Đan và Dững Nga - hai đơn vị gia công cho C.P. Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, ông Hà Hữu Tâm, đại diện C.P. Việt Nam tại Hậu Giang đã xác nhận hình ảnh heo bệnh do một cựu nhân viên của công ty chụp và đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Tâm khẳng định, hình ảnh đó được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga, lưu lại để báo cáo công ty. “Con heo sau đó được hủy tại lò mổ, bằng cách nung nấu và chuyển mục đích là cho cá ăn”, đại diện công ty C.P. Việt Nam cho hay.

Về quy trình xử lý trên, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến khẳng định, quy trình xử lý này "không đúng". Theo ông, xử lý động vật nhiễm bệnh phải bằng cách xử lý vôi, hóa chất và chôn lấp.

"Nhìn da con heo mẩn đỏ, xuất huyết như vậy thì chỉ có thể do nhiễm virus, vi khuẩn. Tại sao lại có thể xử lý cho cá ăn, phải tiêu huỷ ngay”, Thứ trưởng nói thêm.