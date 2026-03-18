Thợ sửa xe 23 tuổi kiếm gần 60 triệu đồng mỗi đêm nhờ ổ gà trên phố. Ảnh: Nypost

Tình trạng xuống cấp của hạ tầng giao thông tại New York đang vô tình tạo ra cơ hội kiếm tiền hiếm có cho một thợ cơ khí trẻ.

Javier Yat, một thợ cơ khí làm việc tại Brooklyn (Mỹ) đã biến khu vực gần lối ra 9A trên tuyến Belt Parkway thành "điểm hành nghề" quen thuộc của mình vào ban đêm. Tại đây, một ổ gà khổng lồ thường xuyên khiến các phương tiện gặp sự cố, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu, theo Nypost.

Theo Yat, anh luôn mang theo khoảng 10 chiếc lốp trong xe van, xe nào hỏng cần thay và gọi là anh có mặt ngay.

Thông thường lượng khách quá đông khiến số lốp này nhanh chóng cạn kiệt chỉ trong vài giờ. Để đáp ứng nhu cầu, anh thậm chí phải thuê người liên tục quay về cửa hàng lấy thêm lốp trong suốt ca làm.

Ban ngày, anh làm việc tại gara của mình và thường chỉ có khoảng 4-5 ca thay lốp. Nhưng khi màn đêm buông xuống, đặc biệt từ sau nửa đêm đến khoảng 10h, công việc trở nên bận rộn hơn.

Những ngày mưa hoặc lạnh càng khiến tình hình nghiêm trọng hơn, vì khi đó tài xế khó phát hiện ổ gà và thường chạy nhanh hơn do đường vắng.

Ổ gà mà Yat "khai thác" được ước tính rộng khoảng 387cm2 và sâu 30cm. Anh phát hiện ổ gà này cách đây khoảng 1,5 năm, trong lần khách hàng gặp sự cố khẩn cấp gọi đến sửa chữa. Kể từ đó, nơi này trở thành "mỏ vàng" của anh.

Mỗi lần thay lốp, Yat thu phí từ 150 đến 300 USD (3,9 triệu - 7,8 triệu đồng) tùy loại xe. Trung bình mỗi đêm, anh xử lý khoảng 15 đến 20 trường hợp, mang lại nguồn thu đáng kể. Số tiền này sau đó lại được tái đầu tư để nhập thêm lốp, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng.

Chính quyền thành phố khẳng định họ có đủ nhân lực để xử lý vấn đề ổ gà. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác sửa chữa còn nhiều hạn chế. Các biện pháp vá tạm thường không bền vững, dễ bị hư hỏng trở lại khi gặp thời tiết lạnh hoặc mưa.

Theo các số liệu gần đây, số lượng khiếu nại về ổ gà tại New York đã tăng 33% trong 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ riêng Yat, nhiều thợ cơ khí khác cũng ghi nhận lượng công việc tăng mạnh. Tại một trạm dịch vụ ở Queens, số ca thay lốp đã tăng thêm khoảng 20 ca mỗi tháng kể từ khi mùa đông bắt đầu. Thậm chí có những trường hợp hư hỏng nghiêm trọng, chi phí sửa chữa lên tới 1.400 USD (36,8 triệu đồng) cho một bánh xe.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng ổ gà không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đe dọa tính mạng. Đầu tháng này, một người đàn ông 46 tuổi đã thiệt mạng sau khi xe của ông va phải ổ gà tại Queens.