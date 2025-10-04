Cách đây 2 năm, gia đình tôi quyết định tìm một căn nhà mới. Với vợ chồng và hai đứa con nhỏ, tôi mong muốn một nơi vừa ở vừa làm ăn, giá cả phải chăng và vị trí thuận lợi.

Sau khi liên hệ với các môi giới, tôi được giới thiệu đến một căn nhà mặt phố ở khu vực Hà Đông. Theo môi giới mô tả, căn nhà này đẹp, mặt tiền rộng, ngay trung tâm khu dân cư sầm uất, giá chỉ 6 tỷ đồng, hợp lý với tài chính của gia đình tôi.

Vừa bước chân đến nơi, tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức. Căn nhà ba tầng, thiết kế hiện đại, nằm ngay trên tuyến phố nhộn nhịp, nơi có đủ quán ăn, siêu thị và trường học. Tôi phải nói là rất ưng ý vì nhà mặt phố, tiện kinh doanh. Tôi hình dung ngay việc mở quán cà phê hay văn phòng nhỏ ở đây. Môi giới nhanh chóng giới thiệu về những tiện ích xung quanh như công viên, siêu thị và giao thông thông thoáng.

Trong khi môi giới giới thiệu, tôi chợt khựng lại và nhận ra một chi tiết kỳ lạ mà nhiều người đi mua nhà thường không chú ý. Tất cả các ngôi nhà trên tuyến phố này đều có bậc thềm cao bất thường, cao đến nỗi phải bước hẳn hai bậc mới lên được cửa chính, có những nhà còn làm bậc tam cấp.

Nhiều tuyến phố dễ bị ngập khi mưa lớn. Ảnh: Thạch Thảo

Với kinh nghiệm sống ở Hà Nội, tôi lập tức nghĩ ngay tới khả năng cao là tuyến đường này có vấn đề về ngập nước. Tôi tự nhủ: "Thềm cao thế này, chắc chắn là để chống ngập rồi. Tuyến đường này không ổn!"

Tôi không vội vàng chất vấn. Tôi mỉm cười lịch sự, lấy lý do cần về nhà bàn với vợ để có thêm thời gian tìm hiểu. Tối hôm đó, thay vì nghỉ ngơi, tôi bắt tay vào "điều tra".

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, tôi tìm kiếm từ khóa "ngập nước Hà Đông" kèm tên tuyến phố. Kết quả cho thấy con phố này thường xuyên ngập nặng sau mỗi cơn mưa lớn, nước có thể dâng cao quá đầu gối. Tôi còn cẩn thận gọi điện nhờ một số người bạn từng sống gần đó và nhận được xác nhận tương tự.

Dù lúc ấy đang là mùa khô, nắng chang chang và tôi ưng căn nhà về mọi mặt, nhưng tôi vẫn quyết định không xuống tiền. Tôi hiểu rằng, sự phiền phức và rủi ro về kinh tế do ngập lụt gây ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với lợi ích trước mắt.

Quyết định này của tôi khá sáng suốt khi mùa mưa trong năm đến nhanh hơn dự kiến.

Không lâu sau, tôi tình cờ đi qua tuyến phố ấy. Trời đổ mưa tầm tã chỉ nửa giờ, nhưng khi tôi đến nơi, cảnh tượng khiến tôi rùng mình. Nước ngập sâu lênh láng, cao quá đầu gối, xe cộ ùn tắc kinh hoàng. Mặc dù đã xây bậc thềm cao hơn mặt đường, nước vẫn tràn vào nhà, gây hỏng hóc đồ đạc và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

May mà tôi tinh ý, đã phán đoán được điểm hạn chế của ngôi nhà này nhờ một chi tiết nhỏ.

Mua nhà không chỉ nhìn giá hay vị trí, mà phải quan sát kỹ những chi tiết khác lạ như bậc thềm cao hay cống rãnh khác thường. Đó có thể là những manh mối quan trọng mà chủ nhà hoặc môi giới không bao giờ tiết lộ. Chỉ là một kinh nghiệm nhỏ nhưng đã giúp tôi tránh được một rắc rối cực kỳ lớn.

Đừng bao giờ bỏ qua những chi tiết bất thường trong kiến trúc hay quy hoạch xung quanh. Đôi khi, một chiếc bậc thềm cao lại là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất về một vấn đề lớn, tiềm ẩn của ngôi nhà.

Tôi thường kể lại câu chuyện này cho bạn bè như một trong những kinh nghiệm, tuy nhỏ nhưng rất đáng để người mua nhà chú ý, tránh phiền phức sau này.

Trần Hải (Hà Nội)