Ngân hàng BIDV làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?

Ngân hàng BIDV hiện có 11 trụ sở chính/văn phòng đại diện, 1104 chi nhánh/phòng giao dịch. Giờ làm việc của ngân hàng BIDV được áp dụng theo khung giờ hành chính như nhiều ngân hàng khác nhưng có sự khác biệt tùy theo từng chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Cụ thể, buổi sáng ngân hàng BIDV mở cửa từ 7h30-8h và kết thúc lúc 11h30-12h, buổi chiều bắt đầu từ 13h và đóng cửa vào khoảng từ 16h đến 17h00.