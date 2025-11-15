Thông tin cơ bản về ngân hàng BIDV
|Tên đầy đủ
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam)
|Thành lập
|26/04/1957
|Trụ sở chính
|Tháp BIDV, Số 194 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Ngân hàng BIDV làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
Ngân hàng BIDV hiện có 11 trụ sở chính/văn phòng đại diện, 1104 chi nhánh/phòng giao dịch. Giờ làm việc của ngân hàng BIDV được áp dụng theo khung giờ hành chính như nhiều ngân hàng khác nhưng có sự khác biệt tùy theo từng chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.
Cụ thể, buổi sáng ngân hàng BIDV mở cửa từ 7h30-8h và kết thúc lúc 11h30-12h, buổi chiều bắt đầu từ 13h và đóng cửa vào khoảng từ 16h đến 17h00.
Cách tìm chi nhánh ngân hàng BIDV gần nhất còn làm việc?
Bước 1: Truy cập vào website chính thức của ngân hàng BIDV tại https://bidv.com.vn/vn/atm-chi-nhanh
Bước 2: Nhấn vào bộ lọc để nhập thông tin về tỉnh/thành phố và quận/huyện tại khu vực sinh sống để tìm phòng giao dịch gần nhất.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi tổng đài hỗ trợ: 1900 9247 (khách hàng cá nhân) - 1900 9248 (khách hàng doanh nghiệp)
Các lưu ý khi giao dịch ở ngân hàng BIDV
- Với các giao dịch đơn giản như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng BIDV Smart Banking để tiết kiệm thời gian và giao dịch nhanh chóng. Các dịch vụ trực tuyến này hoạt động 24/7, không phụ thuộc vào giờ làm việc tại quầy.
- Để đảm bảo giao dịch thuận lợi, bạn nên đến ngân hàng sớm hơn khoảng 30 phút trước giờ đóng cửa, vì hầu hết các chi nhánh sẽ ngừng tiếp nhận giao dịch tiền mặt hoặc hồ sơ phức tạp trước khi kết thúc ngày làm việc để xử lý nội bộ.
- Khi đến quầy, hãy mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND hoặc CCCD gắn chip còn hiệu lực. Với các giao dịch đặc biệt, có thể cần giấy ủy quyền hoặc chứng từ bổ sung theo yêu cầu của ngân hàng.