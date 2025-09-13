Cổ vũ dấn thân: “Sống và thử trải nghiệm”

ALDO - Thương hiệu giày dép, túi xách và phụ kiện đến từ Canada chính thức bước vào một kỷ nguyên mới với Try Every Thing. Đây là cột mốc mang tính cách mạng trong hành trình thương hiệu. Được thực hiện cùng COMBO - Creative Agency nổi tiếng tại New York, chiến dịch Try Every Thing khơi nguồn cảm hứng từ những khoảnh khắc bứt phá của tuổi trẻ: lần đầu tiên dấn thân vào một hành trình mới, lần đầu thử sức với thử thách chưa từng trải, hay những bước ngoặt cá nhân định hình bản sắc.

Mùa Thu 2025, ALDO gửi gắm thông điệp đồng hành cùng thế hệ trẻ trong những “lần đầu” đầy biến chuyển: công việc đầu tiên, khởi đầu mới, hay sự liều lĩnh trong tình yêu và đam mê. Ở đó, ALDO khuyến khích sự tò mò, táo bạo và cảm giác tự do tuyệt đối khi sống đúng với phong cách của mình.

Try Every Thing đánh dấu một cam kết đầy táo bạo từ ALDO: Khuyến khích thế hệ trẻ thử nghiệm, tự do biểu đạt và không ngại vượt qua giới hạn. Được dẫn dắt bởi TikTok Branded Mission cùng kế hoạch marketing toàn cầu 360°, chiến dịch lan tỏa thông điệp: “Chỉ khi thử, bạn mới biết điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra là gì?”.

Á Hậu Dương Tú Anh đồng hành cùng ALDO trong chiến dịch Try Every Thing

Di sản sáng tạo: Tinh thần chạm tới cộng đồng

Suốt hơn nửa thế kỷ, ALDO luôn là thương hiệu tiên phong với những chiến dịch để đời: từ nâng cao nhận thức về AIDS trong thập niên 90, hợp tác cùng Barbie, Disney, Wicked, đến đồng hành với những vận động viên phá cách như Diamond DeShields.

Với Try Every Thing, ALDO một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, trở thành nơi giao thoa giữa phong cách cá nhân và hành trình khám phá bản thân. Đây cũng là bước tiếp nối thành công của Retrospective - dự án tôn vinh 53 năm di sản thương hiệu để mở ra một chương mới: một ALDO không ngừng đổi mới, tràn đầy lạc quan và khát vọng bứt phá.

ALDO Try Every Thing - Chỉ khi thử, bạn mới biết

Khắc họa lối sống mới từ trải nghiệm thực sống động

Xuất phát từ sự thật rằng 80% những quyết định quan trọng nhất trong đời diễn ra trước tuổi 30, chiến dịch được xây dựng như một tấm gương phản chiếu tuổi trẻ: luôn biến động, nhưng tràn đầy tiềm năng.

ALDO xuất hiện như một “người bạn đồng trang lứa”, mang đến sự tự tin và năng lượng để thế hệ trẻ dám bước. Trọng tâm là một thử thách toàn cầu trên TikTok, nơi các nhà sáng tạo chia sẻ “lần đầu tiên” chân thực: từ việc thử hát karaoke, buổi phỏng vấn đầu đời, đến những chuyến phiêu lưu bất ngờ. Đây không chỉ là khoảnh khắc đổi mới, mà là cách sống trọn vẹn từng giây.

Những thước phim ngắn mang chất điện ảnh, được quay tại Montreal bởi đạo diễn Stefanie Soho, nhiếp ảnh gia David Picard và stylist Cary Tauben đã khắc họa chân thật sự can đảm của tuổi trẻ: một cô gái lần đầu cất giọng trên sân khấu karaoke, một chàng trai rụt rè rồi mạnh mẽ thổi kèn tuba.

Bà Daianara Grullon Amalfitano - Giám đốc Thương hiệu và Giám đốc Sản phẩm của ALDO chia sẻ: “Try Every Thing là lời mời gọi chúng tôi gửi đến thế hệ trẻ, những người khao khát khám phá, tự do biểu đạt và dám sống hết mình cho hiện tại. ALDO không chỉ mang đến sản phẩm, mà còn truyền cảm hứng để sống: dấn thân, thử thách, đôi khi lộn xộn nhưng đầy kỳ diệu. Và trong từng khoảnh khắc đó, ALDO luôn ở bên bạn”.

Thành lập năm 1972, ALDO là thương hiệu tiên phong đưa thời trang tiếp cận hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới với mức giá hợp lý, biến việc cập nhật xu hướng mỗi mùa thành một “xa xỉ phẩm trong tầm tay”. Trải qua hơn 53 năm, ALDO đã trở thành một trong những thương hiệu giày thời trang hàng đầu tại 110 quốc gia với hơn 1.400 cửa hàng toàn cầu và hơn 250 triệu lượt khách hàng ghé thăm mỗi năm. Tại Việt Nam, ALDO được phân phối chính thức và độc quyền bởi Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế Thông tin chi tiết được cập nhật tại: Facebook ALDO Shoes Việt Nam: https://www.facebook.com/aldovietnam Website ALDO Shoes Việt Nam: https://aldoshoes.vn/

Phương Dung