Lý do Insidemen lựa chọn phong cách thời trang đa dụng Smart Casual

Các nghiên cứu của McKinsey về ngành thời trang toàn cầu chỉ ra rằng sau đại dịch, Comfort (thoải mái), Versatility (đa dụng) và Value (giá trị sử dụng) trở thành ba tiêu chí hàng đầu khi người tiêu dùng lựa chọn trang phục. Thay vì sở hữu nhiều món đồ cho từng dịp riêng biệt, họ ưu tiên những thiết kế có thể đồng hành trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Nhiều nam giới chia sẻ không cần nhiều quần áo, mà cần một tủ đồ đủ linh hoạt cho nhiều vai trò trong ngày.

Ra mắt năm 2021, Insidemen là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục thương hiệu thời trang nam của K&G Việt Nam, sau thành công của Aristino. Hướng tới thị trường đại chúng, thương hiệu bắt đầu với một câu hỏi đầy tính thực tế: "Điều gì thực sự cần thiết trong tủ đồ của người đàn ông Việt?"

Từ câu hỏi ấy, Insidemen lựa chọn Smart Casual là ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt để hiện thực hóa triết lý "Thời trang đa dụng" - xây dựng một tủ đồ tinh gọn, linh hoạt và thích ứng với nhiều bối cảnh của cuộc sống hiện đại.

Smart Casual: ngôn ngữ của người đàn ông hiện đại

Dù đã trở thành một xu hướng phổ biến trên thế giới, Smart Casual vẫn là khái niệm còn khá mới với nhiều nam giới Việt. Smart Casual không được định nghĩa bởi một kiểu trang phục cụ thể, mà bởi tư duy lựa chọn trang phục.

Không quá trang trọng như trang phục công sở truyền thống, cũng không quá thoải mái như trang phục thường ngày, Smart Casual tạo nên sự cân bằng giữa tính lịch sự, sự thoải mái và khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Khi "Smart" và "Casual" cùng tồn tại trong một thiết kế, mỗi sản phẩm không còn phục vụ cho một dịp mặc, mà phục vụ cho nhiều vai trò của người đàn ông hiện đại. Đó cũng là lúc Smart Casual vượt qua giới hạn của một phong cách để trở thành ngôn ngữ thiết kế của thời trang đa dụng.

Kiên định với Smart Casual - chiến lược xuyên suốt của Insidemen

Thời trang luôn gắn với sự đổi mới. Mỗi mùa, các thương hiệu lại kể một câu chuyện khác nhau thông qua bộ sưu tập, màu sắc hay xu hướng thiết kế. Nhưng với Insidemen, điều thay đổi chỉ là “cách kể”. Smart Casual vẫn là phong cách thương hiệu theo đuổi và là tư duy thiết kế xuyên suốt trong mọi bộ sưu tập. Chính vì vậy, mỗi bộ sưu tập không phải là một câu chuyện tách biệt, mà là một cách diễn giải khác nhau nhưng đều bắt đầu từ cùng một triết lý thiết kế.

Sau 5 năm đồng hành cùng phong cách đàn ông Việt, Insidemen bước sang hành trình mới, vẫn là Smart Casual nhưng sự tinh tế và thoải mái được hòa quyện với nhau tạo nên phong thái tự do.

BST We're Active tiếp tục mở rộng Smart Casual sang tinh thần vận động và linh hoạt.

Hành trình của Insidemen không bắt đầu từ thời trang, mà từ sự thấu hiểu người đàn ông Việt. Bởi khi cuộc sống ngày càng đa nhiệm, nhu cầu về một tủ đồ chỉn chu, linh hoạt và dễ ứng dụng sẽ luôn tồn tại. Smart Casual vì thế không chỉ là phong cách Insidemen theo đuổi, mà là cách thương hiệu hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng đa số đàn ông Việt trên mọi hành trình của cuộc sống.

(Nguồn: K&G Việt Nam)