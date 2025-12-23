Trao đổi về hoạt động xuất khẩu ngành dệt may, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam - cho biết kim ngạch xuất khẩu năm 2025 dự kiến đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024.

Ông Giang nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành sau giai đoạn nhiều biến động. Đáng chú ý, năm 2025 ngành dệt may xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, tiếp tục đóng góp lớn cho cán cân thương mại quốc gia. Tỷ lệ nội địa hóa đạt khoảng 52% cho thấy bước tiến đáng kể trong việc chủ động nguồn nguyên phụ liệu.

Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2024.

Về cơ cấu sản phẩm, quần áo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo, với kim ngạch ước trên 38 tỷ USD.

Giai đoạn 2020-2025, ngành dệt may toàn cầu chịu tác động mạnh từ dịch bệnh, căng thẳng địa chính trị, cùng hàng loạt rào cản kỹ thuật và chính sách bảo hộ mới, nổi bật là thuế đối ứng của Mỹ.

Xuất khẩu hàng dệt may tiếp tục ghi dấu ấn trong năm 2025.

Thậm chí, năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn biến trên toàn thế giới một cách bất ngờ đã làm chuỗi cung ứng đứt gãy, người mua không nhận hàng, không đặt hàng, doanh nghiệp ngành dệt may cũng lao đao.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vẫn thể hiện năng lực thích ứng mạnh mẽ, duy trì chuỗi sản xuất ổn định và tiếp tục giữ vị trí top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Tính đến hết quý III năm nay, nhiều doanh nghiệp dệt may ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Đơn cử, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG cũng ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng năm 2025 đạt hơn 6.671 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 280,3 tỷ đồng, tăng 13,3% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP May Sông Hồng doanh thu thuần của MSH đạt gần 4.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 468 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025, lần lượt tăng 8% và 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) có doanh thu thuần đạt hơn 5.055 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất kể từ khi tập đoàn công bố báo cáo tài chính. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 359,3 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Tính đến hết 9 tháng năm 2025, Vinatex đạt doanh thu thuần hơn 13.751 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.040 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ và vượt 14% kế hoạch.

Lãnh đạo Vinatex cho biết, doanh thu hợp nhất tập đoàn năm 2025 ước đạt 18.890 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024.

Năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.200-1.500 tỷ đồng.

Theo dự báo, tổng cầu dệt may toàn cầu năm 2026 chỉ có thể tăng khoảng 3%, giảm một nửa so với năm 2025, do tác động của chính sách thuế quan “ngấm” vào chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Trong khi, các nhà sản xuất lại ồ ạt đẩy hàng sang các thị trường truyền thống như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc nên cạnh tranh càng lớn hơn.

Cùng với đó, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang EU, cạnh tranh bằng giá với mức giảm sâu, tạo áp lực cho hàng Việt Nam vốn không có nhiều lợi thế cạnh tranh bằng giá, thậm chí là ở thế yếu.

Từ đó có thể thấy, ngành dệt may Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, chịu tác động từ nhiều yếu tố như tình hình căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu, chính sách thuế quan của Mỹ và thiên tai diễn ra tại Việt Nam.

Hơn nữa, giá nguyên vật liệu, chi phí logistics... liên tục biến động làm gia tăng chi phí sản xuất. Khách hàng yêu cầu rất cao về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm, đơn giá gia công giảm và các quy định về truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ.

Dù không có lợi thế cạnh tranh về thuế như một số quốc gia, đặc biệt ở phân khúc hàng giá rẻ, ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, lãnh đạo Vinatex nhận định.

