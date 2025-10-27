9 năm - Hành trình khẳng định giá trị thủ công Việt

Sau gần một thập kỷ hình thành và phát triển, Roger & Fank - thương hiệu thời trang thủ công cao cấp Việt Nam - chính thức bước sang một giai đoạn mới với việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với cái tên rút gọn RF, đánh dấu cột mốc 9 năm trên hành trình phát triển bền vững.

Thành lập từ năm 2016, Roger & Fank khởi đầu là một xưởng sản xuất giày da thủ công nhỏ, mang khát vọng tạo nên những sản phẩm thời trang chất lượng, tinh tế và mang đậm dấu ấn cá nhân dành cho các quý ông.

Trải qua 9 năm, thương hiệu đã không ngừng phát triển, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bao gồm giày, túi xách, thắt lưng và phụ kiện - tất cả đều được hoàn thiện thủ công với tinh thần “Signature of Style - Dấu ấn của phong cách”.

Bộ nhận diện mới - Bước ngoặt của bản lĩnh và tầm nhìn thương hiệu

Thiết kế mới của RF mang sắc xanh đặc trưng - biểu trưng cho sự bền vững và bản lĩnh, mở ra một diện mạo mới nhưng vẫn giữ trọn tinh thần vốn có

Logo mới với hai ký tự “RF” được tinh giản với hình khối vững chắc, thể hiện tinh thần hội nhập và khát vọng vươn tầm quốc tế. Màu xanh RF - tông màu chủ đạo trong nhận diện mới - được chọn làm biểu tượng cho sự bền vững, bản lĩnh và niềm tin.

Theo đại diện thương hiệu, việc ra mắt bộ nhận diện mới không chỉ là bước thay đổi về hình ảnh, mà còn là tuyên ngôn chiến lược dài hạn, đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Roger & Fank. Đây là bước đi quan trọng nhằm hướng tới các chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận đến những khách hàng yêu cái đẹp, trân trọng sự tỉ mỉ và giá trị chân thực - những giá trị cốt lõi mà RF luôn theo đuổi.

Ông Phan Văn Quý, Co-Founder & CEO Roger & Fank cho biết: “Bộ nhận diện mới là kết quả của quá trình nhìn lại và làm mới mình. Chúng tôi muốn khẳng định rằng, tinh thần thủ công Việt hoàn toàn có thể sánh ngang với những giá trị quốc tế - khi được thể hiện bằng tư duy thiết kế hiện đại, chuẩn mực và bền vững”.

Tái định vị RF - Mở đường cho tầm nhìn phong cách sống toàn cầu

Bên cạnh việc thay đổi nhận diện, RF đặt mục tiêu trở thành thương hiệu phong cách sống (lifestyle brand) hàng đầu tại Việt Nam, mở rộng quy mô sản phẩm, hệ thống cửa hàng và nền tảng thương mại điện tử phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế.

Trong giai đoạn 2025-2030 đánh dấu chiến lược tái định vị thương hiệu, giúp RF thích ứng với xu hướng tiêu dùng toàn cầu và củng cố vị thế tại thị trường thời trang cao cấp. Đó là:

-Tăng mức độ nhận diện và tạo khác biệt qua hình ảnh, ngôn ngữ và trải nghiệm thương hiệu nhất quán.

- Đồng bộ hóa hệ thống nhận diện trên mọi điểm chạm để củng cố niềm tin và tính chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ mở rộng sản phẩm và thị trường, tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, năng động và có gu thẩm mỹ cao.

- Cập nhật xu hướng tiêu dùng và thị trường, kết hợp giá trị thủ công Việt với phong cách hiện đại.

RF tin rằng giá trị thật bắt nguồn từ sự chỉn chu trong từng chi tiết - từ bàn tay người thợ đến cảm xúc của người sở hữu. Đó chính là nền tảng giúp thương hiệu tiếp tục khẳng định bản lĩnh Việt trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Kết nối di sản - kiến tạo tương lai thương hiệu Việt

Chặng đường 9 năm qua là minh chứng cho tinh thần “dám khác biệt” của Roger & Fank.

Bộ nhận diện RF không chỉ mở ra một diện mạo hiện đại hơn, mà còn khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc kết nối di sản thủ công Việt với nhịp sống đương đại.

Với tầm nhìn hướng đến tương lai, RF kỳ vọng trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần thủ công và phong cách toàn cầu - nơi mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng, mà còn là một câu chuyện về đam mê, bản lĩnh và cái đẹp được tạo nên từ đôi tay Việt Nam.

(Nguồn: RF)