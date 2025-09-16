Theo HK01, khoảng 16h30 ngày 13/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra thường nhật trên đường Shuibei 2, quận Luohu (Thâm Quyến), sĩ quan cảnh sát Hou Guodong bất ngờ được một người dân đến giao nộp một thỏi vàng lớn.

Ảnh chụp màn hình

Người này cho biết đã tình cờ nhặt được thỏi vàng có khắc trọng lượng “2267,83g” trên đường.

Ngay lập tức, sĩ quan Hou Guodong lập biên bản xác nhận và liên lạc với đồng nghiệp để hỗ trợ tra soát qua hệ thống camera an ninh quanh khu vực. Đồng thời, cảnh sát phát thông báo tìm chủ sở hữu qua loa phát thanh ngoài đường và trong các trung tâm giao dịch vàng.

Sĩ quan Hou Guodong vô cùng bất ngờ khi được người dân giao nộp thỏi vàng. Ảnh chụp màn hình

Không lâu sau, một người đàn ông tìm đến cảnh sát và tự nhận là chủ nhân thỏi vàng, ước tính trị giá gần 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu hóa đơn, chứng từ mua bán mà người đàn ông cung cấp và hình ảnh trích xuất từ camera, cảnh sát xác nhận đây chính là chủ sở hữu hợp pháp của thỏi vàng.

Người này cho biết do sơ suất trong quá trình vận chuyển nên thỏi vàng đã bị rơi trên đường.

Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc trước kích thước và giá trị của thỏi vàng. “Đến thỏi sôcôla lớn như vậy tôi còn chưa từng thấy, huống hồ lại là vàng”, một người dùng hài hước bình luận.

Ảnh: HK01

Shuibei được mệnh danh là “thủ phủ vàng” của Trung Quốc. Đây là nơi tập trung các sàn giao dịch, trung tâm chế tác và buôn bán vàng, trang sức lớn nhất cả nước. Theo thống kê, khoảng 70–80% giao dịch vàng và trang sức ở Trung Quốc đều luân chuyển qua Shuibei.

Không chỉ là chợ đầu mối vàng, khu vực này còn quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, nhà máy chế tác và thương hiệu lớn trong ngành kim hoàn. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ, Shuibei trở thành biểu tượng của Thâm Quyến trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, thu hút khách hàng và doanh nhân khắp Trung Quốc cũng như quốc tế.