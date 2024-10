Chính xác

Ngoài Hải Phòng, Bình Định cũng có huyện An Lão. Đây là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh. Bốn phía của huyện bao bọc bởi nhiều dãy núi nên còn được gọi là thung lũng An Lão. Tại huyện này có 3 dân tộc sinh sống là Kinh, Hre và Bana với bề dày về văn hóa và lịch sử. Nơi cao nhất tại huyện này là xã An Toàn, cao 1.000m so với mực nước biển, được ví như “cổng trời” của tỉnh Bình Định.