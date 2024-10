Chính xác

Theo Trung tâm Lưu trữ quốc gia, cách đây hơn 120 năm, cây cầu thép Doumer (nay là cầu Long Biên) được khánh thành. Thời điểm đó, đây là cây cầu thép dài thứ hai trên thế giới, sau cầu Brooklyn bắc qua sông East-River của Mỹ.

Cầu do người Pháp thiết kế, chủ yếu để phục vụ tuyến xe lửa chở nguyên, nhiên liệu trong cuộc khai thác thuộc địa của Pháp. Kể từ năm 1953, chiều các phương tiện di chuyển trên làn đường bộ được quy định: chiều Hà Nội - Gia Lâm đi làn bên trái so với đường sắt; chiều Gia Lâm - Hà Nội đi làn bên trái so với đường sắt. Việc di chuyển theo hướng “ngược” vẫn duy trì cho đến ngày nay.