Ngày 19/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh đang điều tra vụ án “Khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can ngày 30/1 và quyết định truy nã ngày 27/2 đối với Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958, ngụ TPHCM) với tội danh "Khủng bố”.

Bị can Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can, phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, điện thoại: 0694389133.