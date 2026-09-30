Ngày 30/9, hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực đã họp phiên bế mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực, khẳng định những đóng góp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực của di sản thế giới.

Văn kiện được đánh giá là một kết quả quan trọng của hội nghị, được xây dựng qua quá trình trao đổi, thảo luận chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện cộng đồng.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu lưu ý cần quan tâm đến tính động của di sản trong thực tiễn, đồng thời cho rằng không thể bao quát tất cả các loại hình di sản cũng như mọi mối quan hệ của di sản trong một cách tiếp cận duy nhất. Một số nội dung của dự thảo tiếp tục được các đại biểu trao đổi trước khi Văn kiện được thông qua.

Theo các nhận định được đưa ra tại hội nghị, sự thay đổi của môi trường và văn hóa có thể tác động đến di sản. Tính xác thực cần được xem xét trong những mối quan hệ cụ thể; sự thay đổi không nhất thiết đồng nghĩa với việc mất đi tính xác thực.

Những yếu tố như kiến thức, tập quán sống và các hình thức thực hành có thể chuyển đổi theo thời gian, nhưng cần được hiểu trong mối liên hệ với bản chất của di sản, bối cảnh văn hóa và các nguồn thông tin có liên quan. Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường mạng lưới liên kết trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu bế mạc, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nêu 3 định hướng Việt Nam sẽ phối hợp với UNESCO và các quốc gia thành viên thúc đẩy trong thời gian tới, gồm tiếp tục duy trì đối thoại về tính xác thực trước những thách thức mới, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu so sánh và đào tạo nâng cao năng lực, đồng thời chuyển kết quả nghiên cứu, đối thoại thành chính sách và công cụ bảo vệ di sản phù hợp với Công ước 1972.

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker.

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker chúc mừng việc thông qua Văn kiện Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của nghệ nhân, nhà thực hành văn hóa, đại diện cộng đồng và thế hệ trẻ trong các phiên thảo luận.

Theo ông Jonathan Baker, những cuộc đối thoại về tính xác thực của di sản trước đây chủ yếu dành cho giới chuyên gia, trong khi hội nghị lần này đã đưa tiếng nói của những người trực tiếp thực hành văn hóa vào quá trình xây dựng Văn kiện Hà Nội. Ông đánh giá đây là điểm mới quan trọng của Hội nghị.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo đánh giá việc thông qua Văn kiện Hà Nội là cột mốc quan trọng đối với cam kết chung trong thực hiện Công ước Di sản Thế giới. Theo ông, văn kiện mang đến góc nhìn rõ ràng, lập luận chặt chẽ và dấu ấn đặc trưng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Assomo khẳng định Trung tâm Di sản Thế giới sẽ phối hợp với 3 cơ quan tư vấn để đưa kết quả Hội nghị vào tiến trình thảo luận quốc tế. Ông đồng thời đánh giá Việt Nam là điểm đến đặc biệt có ý nghĩa của hội nghị, nơi văn hóa giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh: BTC