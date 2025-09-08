Trong bản tin: Ngày đầu cả nước vận hành chính quyền 2 cấp: Những 'vị khách' đầu tiên với thủ tục đặc biệt, xuất bản ở chuyên mục Thời sự ngày 01/07/2025, báo VietNamNet đã sơ suất đăng sai thông tin và hình ảnh về việc đăng ký kết hôn của một người đàn ông và một phụ nữ tại trụ sở phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, toà soạn đã kịp thời khắc phục sai sót. Báo VietNamNet xin cải chính về thông tin và hình ảnh về sự việc trên và chân thành xin lỗi các cá nhân, tổ chức có liên quan cùng quý độc giả về sự sai sót này.

Báo VietNamNet đã yêu cầu các cá nhân, tập thể liên quan báo cáo, giải trình để kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

VietNamNet