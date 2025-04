Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, Florida đăng tải thông báo và và lệnh tiền xét xử về vụ ca sĩ Lynda Trang Đài (tên ở Mỹ: Lynda Trangdaile Ngo) bị cáo buộc tội trộm cắp vặt.

Theo đó, phiên điều trần tiền xét xử sẽ diễn ra vào 13h30' (giờ địa phương) ngày 24/4 tại trụ sở chính của hệ thống tòa án tại Quận Orange ở Orlando (Florida, Mỹ).

Đây là phiên họp trước xét xử, diễn ra tại tòa - nơi thẩm phán, công tố viên và luật sư bào chữa cùng nhau bàn bạc, cập nhật và xử lý các vấn đề chuẩn bị cho phiên tòa chính thức.

Về quan điểm, phía Lynda Trang Đài phủ nhận cáo buộc còn phía công tố viên giữ quan điểm nữ ca sĩ có tội.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: FBNV

"Bà Lynda Trangdaile Ngo cố ý chiếm đoạt hoặc sử dụng một vật phẩm là hộp đựng AirPods có giá trị từ 100 USD trở lên, là tài sản thuộc sở hữu của người khác, cụ thể là Gucci, với tư cách là chủ sở hữu hoặc người giữ tài sản đó, với mục đích tước đoạt tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sở hữu hoặc quyền lợi liên quan của chủ tài sản, hoặc sử dụng tài sản đó cho mục đích cá nhân của bị cáo hoặc cho người không có quyền sử dụng nó", trích bản cáo trạng từ Văn phòng Công tố quận Orange, bang Florida.

Ngoài ra, khi có cáo trạng chính thức, tất cả hồ sơ của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Orange và Cơ quan Quản lý Trại giam Quận Orange phải cập nhật, thống nhất nội dung buộc tội thay cho đơn khiếu nại ban đầu.

Phiên xét xử chính thức dự kiến diễn ra khoảng ngày 12 - 16/5 do thẩm phán thuộc Bộ phận Hình sự của Tòa án Quận Orange phụ trách.

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange. Ngày 6/1, chị đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.

Chia sẻ thêm với phóng viên, một luật sư xin giấu tên cho biết phiên điều trần tiền xét xử sẽ bao gồm nhiều hoạt động như: kiểm tra tiến độ, thảo luận về khả năng hòa giải/thoả thuận nhận tội, xử lý các yêu cầu, ấn định lịch xét xử, kiểm tra việc trao đổi chứng cứ... Phiên này có ý nghĩa quan trọng bởi nếu hai bên đạt được thỏa thuận nhận tội, vụ án có thể kết thúc mà không cần xét xử chính thức.

Mi Lê