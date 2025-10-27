Chiều nay (27/10), Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2025.

Tại cuộc họp báo, đại diện Cục quản lý thi hành án dân sự (THADS) cho hay, ông Đinh La Thăng phải thi hành 3 bản án, số tiền phải thi hành án dân sự là hơn 830 tỷ đồng. Hiện ông Đinh La Thăng đã thi hành xong hơn 4,5 tỷ đồng, còn hơn 825 tỷ đồng phải thi hành.

Trước câu hỏi của PV về khó khăn, vướng mắc trong việc THADS của ông Đinh La Thăng, đại diện Cục quản lý THADS cho biết thêm, ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù, tài sản của ông Thăng không đủ để thi hành án khi chỉ có duy nhất tài sản chung của vợ chồng ông Thăng là căn hộ chung cư ở Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại diện Cục quản lý THADS tại buổi họp báo. Ảnh: T.N

Đối với căn hộ này, cơ quan thi hành án đã xử lý để thu được số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Qua xác minh, ông Đinh La Thăng không còn tài sản nào khác. Cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật khi có thông tin mới về tài sản của ông Thăng.

Hoàn thành số hóa sổ hộ tịch với tổng số gần 107 triệu dữ liệu

Tại cuộc họp báo, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp thông tin về kết quả công tác tư pháp quý 3. Theo đó, công tác tư pháp tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, bám sát phương châm chỉ đạo điều hành năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác THADS, Bộ Tư pháp đã ban hành Cẩm nang điện tử (phiên bản thứ nhất) hướng dẫn thực hiện mô hình cơ quan THADS một cấp tại địa phương. Bộ Tư pháp cũng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu công tác như: Hệ thống biên lai điện tử THADS; Hệ thống thông báo THADS; tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, hướng dẫn về nghiệp vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy THADS, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, từ ngày 1/10/2024 đến 30/9/2025, tổng số việc phải thi hành là 1.064.419, có điều kiện thi hành là 685.898 việc; đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành trong giai đoạn này là trên 686 nghìn tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 nghìn tỷ đồng; đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Về kết quả thi hành án hành chính (THAHC), các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định (giảm 27 bản án so với năm 2024).

Các cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi 2.105 bản án, quyết định, trong đó, đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 1.520 bản án.

Theo ông Đỗ Xuân Quý, trong công tác hộ tịch, Bộ Tư pháp đã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử”. Từ ngày 1/7/2025, Bộ Tư pháp đã điều chỉnh Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh của 34/34 tỉnh, thành phố, cơ bản bảo đảm giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch.

Đến nay, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc chuyển hơn 401 triệu dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Đặc biệt, dữ liệu của 10.700 xã cũ đã được chuyển đổi về 3.321 xã mới cùng với việc chuyển dữ liệu cấp huyện cho các xã mới; hoàn thành số hóa sổ hộ tịch với gần 107 triệu dữ liệu chuyển vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử...