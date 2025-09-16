XEM CLIP:

Sự việc được camera hành trình của một ô tô con ghi lại vào trưa nay (16/9), tại vòng xoay tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu, thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM (trước đây là TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo chia sẻ của tài xế ô tô con, khoảng 10h, khi xe anh di chuyển từ đường Võ Thị Sáu đến vòng xoay thì bất ngờ phát hiện xe ben biển số 72H-004.xx lao tới theo hướng ngược chiều.

Đáng nói, xe ben này xuất phát từ đường 3/2, lẽ ra phải ôm cua theo vòng xoay để qua đường Thi Sách, nhưng tài xế cho xe đi ngược chiều. Nhiều phương tiện đang lưu thông phải đánh lái né tránh, tài xế ô tô con cũng tỏ ra bất ngờ với hành động của xe ben.

Hình ảnh chiếc xe ben đi ngược chiều tại vòng xoay tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu. Ảnh cắt từ camera

Sự việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bày tỏ bức xúc. Họ cho rằng dù không xảy ra va chạm với các phương tiện khác trong tình huống trên, nhưng hành động của tài xế xe ben là đáng lên án, cần bị xử lý nghiêm.

Trao đổi với PV VietNamNet trưa nay, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã nắm được thông tin sự việc, đang tiến hành xác minh và sẽ mời tài xế xe ben lên làm việc.

Với hành vi trên, tài xế xe ben (ô tô) sẽ bị xử lý theo quy định về đi ngược chiều và đi sai vòng xuyến theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hiệu lực từ 1/1/2025. Mức phạt cụ thể sẽ dựa vào việc xe có gây tai nạn hay không, với lỗi đi ngược chiều phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 6.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi di chuyển qua vòng xoay, tất cả phương tiện phải ôm cua theo chiều mũi tên, nhường đường cho xe đang lưu thông trong vòng xoay. Việc cắt ngang hoặc chạy ngược chiều như trường hợp xe ben nói trên là hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngoài ra, người tham gia giao thông phải chú ý quan sát kỹ biển báo, giảm tốc độ khi vào vòng xoay, tuyệt đối không đi ngược chiều, không bẻ cua gấp để rút ngắn lộ trình.