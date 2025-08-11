XEM CLIP:



Ghi nhận của PV VietNamNet vào những ngày đầu tháng 8, vào mỗi buổi chiều, nhiều thanh thiếu niên lại tụ tập tại cống xả tiêu khu vực trạm bơm Hữu Bị thuộc địa bàn phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) để chơi đùa, tắm mát và “trình diễn” những pha nhào lộn từ trên đỉnh cống xuống dòng nước phía dưới.

Cống xả tiêu này có kết cấu bê tông kiên cố, đỉnh cống cao khoảng 4–5m so với mặt nước. Phía dưới là dòng nước đục, sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mặc dù có biển cảnh báo "không nhiệm vụ cấm vào", song nhóm thiếu niên vẫn phớt lờ, thay nhau lên miệng cống rồi lao thẳng xuống dòng nước, tạo tiếng “ùm” lớn.

Bất chấp những nguy hiểm rình rập, các em vẫn cổ vũ nhau thực hiện những cú nhảy từ trên cao xuống.

Một số em còn lặp lại hành động này nhiều lần.

Dưới kênh nước, một nhóm thiếu niên khác đang tắm mát, vừa bơi vừa cười đùa.

Theo người dân địa phương, hoạt động tắm mát, “nhảy cầu” tại cống xả tiêu này diễn ra nhiều ngày qua, nhất là vào buổi chiều nắng nóng.

“Gần đây, tôi thấy xảy ra nhiều vụ thanh thiếu niên bị đuối nước thương tâm do tắm sông, hồ, cống xả tiêu… nên nhìn thấy các cháu leo lên cống, rồi nhảy xuống mà tôi sợ thót tim. Chỉ sơ sẩy là có thể va vào thành cống hoặc bị dòng nước cuốn, rất nguy hiểm. Mong cơ quan chức năng có biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc”, anh V.N.T (trú tại phường Nam Định) lo lắng nói.

Lãnh đạo UBND phường Nam Định cho biết, đã nắm được thông tin và sẽ tổ chức kiểm tra để có biện pháp đảm bảo an toàn.