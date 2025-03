Năm 2025, mục tiêu phát triển kinh tế cùng loạt dự án giao thông trọng điểm giúp Thủ Đức “vào tầm ngắm” của người mua nhà và đầu tư. Nhu cầu không gian sống đẳng cấp tăng cao, mở ra cơ hội cho các dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản với tiện ích đầy đủ cùng tiêu chuẩn quốc tế tại các khu vực trung tâm như Quận 2.

Triển vọng đầu tư ở Thủ Đức

Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân khóa X, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%. Con số này được nâng lên so với chỉ thị được ban hành vào tháng 8 là 8,5%, nhằm phù hợp định hướng và chỉ đạo từ Trung ương.

TP. Thủ Đức, được thành lập trên cơ sở nhập 3 quận bao gồm Quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, với vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn thiện và định hướng trở thành trung tâm kinh tế tri thức, tài chính quốc tế - được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GRDP của TP.HCM vào năm 2030. Điều này cho thấy để đạt được mục tiêu dài hạn, mức tăng trưởng của Thủ Đức cần vượt trội so với trung bình của Thành phố.

Thủ Đức là cực tăng trưởng của thị trường BĐS TP.HCM trong chu kỳ phát triển mới. Ảnh: Shutterstock

Theo đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM giai đoạn 2020-2035”, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch TP. Thủ Đức với tầm nhìn đến năm 2040, trên cơ sở phân chia thành 9 phân vùng và 11 trọng điểm phát triển. Quy hoạch mới củng cố vị thế của Thủ Đức là đô thị loại I thuộc TP.HCM, trung tâm tài chính quốc tế với triển vọng đầu tư hấp dẫn.

Hạ tầng và giao thương bứt phá

Theo đó, Thủ Đức tiếp tục là tâm điểm đầu tư hạ tầng giao thông với loạt dự án trọng điểm, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng mới và thu hút dòng vốn FDI. Bên cạnh tuyến Metro số 1 đã đi vào hoạt động, việc triển khai 9 tuyến đường sắt đô thị và liên vùng nhằm kết nối Thủ Đức với phần còn lại của TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến đáp ứng 50 - 60% nhu cầu đi lại của người dân.

Dự kiến dịp lễ 2/9/2026 sẽ có chuyến bay thương mại đầu tiên cất cánh từ sân bay Long Thành. Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế này có thể đón 100 triệu hành khách mỗi năm, trong đó có khoảng 80% là khách quốc tế, sẽ góp phần thúc đẩy kết nối kinh doanh quốc tế, phát triển kinh tế Thủ Đức và cả khu vực.

Một trong những công trình trọng điểm khác giúp thay đổi vượt bậc diện mạo đô thị, đặc biệt là Quận 2 (cũ), là nút giao An Phú. Sau hơn 2 năm thi công, các hạng mục của nút giao An Phú đã dần thành hình và dự kiến thông xe 1 phần nhân dịp 30/4, và toàn phần vào cuối năm 2025. Công trình với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía đông TP.HCM và kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm. Cư dân An Phú (Quận 2) sẽ chỉ mất 5 phút để di chuyển đến Thảo Điền, 10 phút đến Thủ Thiêm và các quận trung tâm của Thành phố.

Theo giới phân tích, sự bùng nổ hạ tầng và giao thương sẽ giúp Thủ Đức thu hút dân cư, đặc biệt nhóm cư dân thu nhập cao và người nước ngoài. Dự kiến đến năm 2030, TP. Thủ Đức đón nhận làn sóng nhập cư của hơn 20.000 kỹ sư, chuyên gia, nâng quy mô dân cư đến 1,5-1,8 triệu người.

Hạ tầng Thủ Đức hiện đại và hoàn thiện nhanh chóng. Ảnh: Quỳnh Danh

Tâm điểm thuộc về phân khúc thấp tầng cao cấp

“TP. Thủ Đức có lợi thế lớn khi là cửa ngõ kết nối trung tâm TP.HCM đến các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nhận được sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trong nhiều năm qua. Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, khu vực này luôn là điểm đến hấp dẫn của chủ đầu tư cũng như người mua nhà. Mặt bằng giá bán và nguồn cung tại đây liên tục tăng nhưng vẫn có tỷ lệ hấp thụ tốt, chứng tỏ tiềm năng lớn của khu vực”, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills TP.HCM nhận định.

Báo cáo quý IV/2024 của Avison Young cũng cho thấy, TP. Thủ Đức trở thành tâm điểm với tỷ lệ hấp thụ vượt 80%, nhờ vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực phía đông.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thị trường, thị trường BĐS TP. Thủ Đức, đặc biệt là khu vực trung tâm như Quận 2, cần thêm nhà ở cao cấp và các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích và nhiều không gian xanh. Dòng sản phẩm này sẽ phục vụ nhu cầu ở, cho thuê lẫn đầu tư của các chuyên gia quốc tế, cộng đồng cư dân trung lưu trở lên.

Thủ Đức cần thêm nhà ở thấp tầng cao cấp để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân cao cấp ngày càng mở rộng. Ảnh: Masterise Homes

Theo nghiên cứu của CBRE, năm 2024, TP.HCM chỉ ghi nhận hơn 230 căn mở bán mới. Nguồn cung TP.HCM chỉ bằng 10 - 20% giai đoạn 2016 - 2022, chủ yếu từ dự án khu Tây (Bình Chánh) với hơn 130 căn từ quý III. Các dự án khác quy mô nhỏ (10 - 50 căn/đợt), tỷ lệ bán đạt gần 80% nhờ nhu cầu cao. Năm 2025, nguồn cung TP.HCM dự kiến đạt 2.000 căn, nhờ các dự án mới ở khu đông và nam.

Bà Giang Huỳnh - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills TP.HCM nhận định: “Nguồn cung mới khiêm tốn, tuy nhiên triển vọng sẽ tích cực hơn với việc các dự án mới đang được triển khai dọc theo các tuyến hạ tầng trọng điểm”.

Trong “cơn khát” không gian sống đẳng cấp, BĐS thấp tầng dọc theo các tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm, dễ dàng di chuyển đến Quận 1 và các sân bay quốc tế, nằm khu đô thị có sự tham gia phát triển của các đơn vị quốc tế, có không gian xanh, đầy đủ tiện ích và các hoạt động vui chơi, giải trí… sẽ trở thành “cửa sáng”. Phân khúc này mang đến không gian sống riêng tư, gần gũi thiên nhiên, đầy đủ tiện ích, phù hợp cộng đồng tinh hoa và là tài sản đầu tư đáng giá trong dài hạn.

Cao Hoàng