Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 8/9 cho biết đã ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi (Hải Phòng) sản xuất.

Lý do thu hồi được đưa ra là các mỹ phẩm này lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố.

Danh sách 5 loại mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Các Sở này cũng nhận yêu cầu kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Một mỹ phẩm khác cũng bị Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc một lô sản phẩm là Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory - Hộp 1 chai 300ml. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 06/26/CBMP-NA. Số lô bị thu hồi là 010426, ngày sản xuất 15/4/2026, hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm do Công ty TNHH dược Chiến Thắng (Nghệ An) sản xuất và đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.