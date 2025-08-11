MS 2025.213

Mồ côi mẹ từ lúc mới 3 tháng tuổi, sống trong gia cảnh khốn khó vì bố bị sang chấn tâm lý, chị gái mắc ung thư máu, nhưng Tống Thị Ánh (trú tại thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn xuất sắc đạt 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trở thành thủ khoa khối C của Trường THPT Hương Sơn.

Mẹ mất sớm, em Tống Thị Ánh lớn lên từ tình yêu thương của ông bà nội, từ những "bát sữa" là nước cơm pha đường.

Với số điểm ấn tượng: Ngữ văn 9, Lịch sử 9, Địa lý 10, Ánh đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Vinh. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Ánh đối mặt nguy cơ bỏ lỡ giảng đường đại học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Ông Tống Trần Hồng (80 tuổi, ông nội của Ánh) cho biết, Ánh là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình, bởi bố mắc bệnh trầm cảm, còn chị gái bị ung thư máu.

“Khi Ánh vừa chào đời được 3 tháng, bi kịch đã ập đến. Mẹ cháu qua đời sau một cơn đau tim dữ dội, để lại cho con trai tôi hai đứa con thơ dại trong cảnh khốn khó”, ông Hồng nghẹn ngào kể.

Chị Tống Thị Hoa (phải) mắc bệnh ung thư máu.

Không còn mẹ, Ánh lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội và những bát nước cơm pha đường – thứ “sữa” duy nhất mà bà Uông Thị Đạo (bà nội Ánh) có thể xoay xở để nuôi cháu qua ngày.

“Có hôm tôi bế nó trên tay, nước cơm chưa kịp nguội, nó đã khóc thét vì đói. Tôi chỉ biết ôm nó vào lòng mà khóc theo”, bà Đạo nhớ lại.

Gia cảnh éo le: bố trầm cảm, chị gái mắc bệnh ung thư, nhưng Ánh vẫn nỗ lực vươn lên luôn là học sinh xuất sắc của trường.

Cú sốc mất vợ khiến anh Tống Trần Hiếu (bố Ánh) bị sang chấn tâm lý, mắc bệnh trầm cảm. Suốt gần 20 năm, anh không thể lao động, chỉ đạp xe lang thang cả ngày, tối muộn mới về. Gánh nặng gia đình đè lên vai hai cụ già.

Năm 2023, chị Tống Thị Hoa (chị gái Ánh) đỗ vào Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An). Nhưng chỉ sau 6 tháng nhập học, chị phát hiện mắc ung thư máu thể lympho, đã trải qua 12 đợt hóa trị. Hiện sức khỏe yếu, chị phải tạm dừng học để điều trị.

Hằng ngày Ánh phụ ông bà làm việc để chăm sóc chị gái và bố.

“Con bé từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố, nhưng giờ chính nó cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo. Giờ chỉ còn Ánh có khả năng học, nhưng chúng tôi cũng không biết còn sống được bao lâu để lo cho cháu”, bà Đạo rưng rưng nói.

Dù gia cảnh đặc biệt khó khăn, Ánh vẫn luôn nỗ lực vươn lên học tập. “Nhiều đêm đang học bài, nghe tiếng bà nội thở dài, tiếng chị rên vì đau, em thấy bất lực vô cùng. Em khao khát được đến trường vì chỉ có học mới giúp em có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng mỗi lần nhìn bố thất thần, chị đau đớn, còn ông bà ngày một già yếu, em lại không nỡ”, Ánh buồn bã chia sẻ.

Hoàn cảnh gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ.

Cô Nguyễn Thị Huệ Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D5 của Ánh, cho biết: “Dù hoàn cảnh rất khó khăn, Ánh luôn là học sinh xuất sắc, học đều các môn, đặc biệt nổi bật ở các môn xã hội. Suốt năm học lớp 12, em luôn dẫn đầu lớp và có ý chí vượt khó mạnh mẽ. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em đã không phụ sự kỳ vọng khi đạt 28 điểm”.

Ông Trần Văn Thân, Trưởng thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, xác nhận: “Gia đình anh Hiếu thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Cháu Ánh học rất giỏi, ngoan ngoãn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng, cháu khó có thể tiếp tục học”.