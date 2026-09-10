Sự chuyển mình ấy in đậm dấu ấn của thủ lĩnh 9X Giàng A Thủ, SN 1996, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn.

Thôn Giàng Pằng (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai) nằm chênh vênh giữa mây ngàn bao phủ. Ảnh: Hoàng Yên

Từ khát vọng của người con bản Mông...

Sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất Sơn Lương, thấm thía nỗi vất vả của đồng bào DTTS quê mình, chàng thanh niên người Mông hiểu rằng: Đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước "bám rễ" vào đời sống vùng cao là một hành trình đòi hỏi sự bền bỉ. Nắm rõ tâm lý và đặc thù ngôn ngữ của đồng bào, Bí thư trẻ tuổi Giàng A Thủ chọn phương châm "mưa dầm thấm lâu".

Ngoài 12 cuộc họp được tổ chức định kỳ trong 2 năm qua (2025 - 2026), A Thủ còn thường xuyên đến với các hộ dân trong thôn để lắng nghe tâm tư, khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền vào những câu chuyện dung dị đời thường.

Bí Thư Chi bộ Giàng A Thủ (đầu tiên bên phải sang) thường xuyên đến nhà dân để tuyên truyền, vận động. Ảnh: Hoàng Yên

Từ việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cho đến những vấn đề cốt lõi như: Bài trừ hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xóa bỏ nếp sống lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay; xây dựng thôn bản không ma túy... đều được truyền đạt thấu tình, đạt lý.

Nhờ đó,100% hộ gia đình ở Giàng Pằng luôn chấp hành tốt các quy định của địa phương. Tỷ lệ đạt "Gia đình văn hóa" hằng năm duy trì trên 90%, giúp thôn giữ vững danh hiệu "Khu dân cư văn hóa".

Nhiều năm liền, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Giàng Pằng đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên không vi phạm kỷ luật.

Bà con trong thôn khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10/2025. Ảnh: Hoàng Yên

... đến bài toán "mở đường, thoát nghèo"

Không chỉ sâu sát trong nếp sống, mỗi khi thiên tai bão lũ ập đến, hình ảnh người Bí thư xắn quần lội bùn, cùng bà con chằng chống nhà cửa hay mang từng phần quà thăm hỏi người già neo đơn đã trở nên quen thuộc với dân bản.

Bà con thôn Giàng Pằng đồng lòng bóc quế, hiến đất và giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông liên thôn. Ảnh: Hoàng Yên

Ở Giàng Pằng nút thắt lớn là địa hình hiểm trở khiến bước chân đến trường của con trẻ thêm gian nan những ngày mưa bão, nông sản làm nông sản ra khó tiêu thụ.

Trăn trở trước thực trạng đó, Giàng A Thủ cùng Chi bộ đã khởi xướng kế hoạch làm đường bê tông với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Bất chấp thời tiết sương mù lạnh giá, người dân tích cực góp công lao động san gạt, đổ bê tông tuyến đường nội thôn. Ảnh: Hoàng Yên

"Nói đi đôi với làm", gia đình anh Giàng A Thủ tiên phong tự nguyện hiến trên 200m2 đất và đóng góp nhiều ngày công. Anh còn vận động bà con bóc quế, hiến đất mở mới thêm 3km đường giao thông liên thôn. Ngoài ra, Giàng Pằng đã bê tông hóa được gần 2km đường nội thôn.

Con đường bê tông hoàn thành đã giúp trẻ em đến trường an toàn, nông sản vận chuyển dễ dàng hơn. Ảnh: Hoàng Yên

Trên những cung đường phẳng lì trải qua các sườn đồi hôm nay, nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng" được thực thi minh bạch, mang lại niềm hân hoan cho toàn bản. Nông sản băng băng rời đồi chè, rừng quế về xuôi, đường đến trường học chữ của con em đồng bào cũng bớt nhọc nhằn.

Không dừng lại ở hạ tầng, Bí thư Giàng A Thủ còn là "đầu tàu" trong phong trào kinh tế, giảm nghèo. Anh bám nắm địa bàn, "cầm tay chỉ việc", thường xuyên phối hợp với các đoàn thể vận động người dân cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh chăn nuôi.

Đặc biệt, anh khuyến khích bà con vươn lên làm giàu từ chè và quế - những loại cây chủ lực tại Sơn Lương.

Bà con thôn Giàng Pằng thu hoạch và bóc vỏ quế - loại cây kinh tế chủ lực được Chi bộ vận động mở rộng diện tích để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hoàng Yên

Dấu ấn của vị Bí thư 9X thể hiện rõ qua những con số "biết nói": Tỷ lệ hộ nghèo của Giàng Pằng giảm sâu ấn tượng từ 24% (năm 2021) xuống còn 12% (cuối năm 2025).

Tinh thần tự lực thoát nghèo lan tỏa khắp bản làng. Nhiều nông dân người Mông đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi với mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm như: Chị Mùa Thị Mỵ (đi đầu mô hình sản xuất, chế biến bạch trà và hồng trà chất lượng cao); các hộ gia đình anh Giàng A Chú, Giàng A Chừ, Vàng A Lang (đột phá nhờ kết hợp trồng chè, kinh tế rừng và chăn nuôi).

Các lực lượng trong xã chung tay dựng nhà văn hóa thôn Giàng Pằng. Ảnh: Hoàng Yên

Đi đôi với kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được thủ lĩnh của bản rất quan tâm. Bí thư Giàng A Thủ đã cùng các đoàn thể huy động hơn 500 ngày công, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 15 hộ gia đình khó khăn, đồng thời duy trì nếp sống xanh - sạch - đẹp tại địa phương.