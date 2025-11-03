Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 79.524.525 đồng, tấm lòng của bạn đọc ủng hộ cậu bé Giàng Sùng Tủa, nhân vật trong bài viết: “Bị tai nạn nguy kịch, cậu bé nghèo dân tộc Mông cần một phép màu để được sống”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 79.524.525 đồng tới gia đình anh Giàng A Di (bố bé Tủa)

Giàng Sùng Tủa (SN 2011), trú tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Chiều 1/9, trên đường đi học về, cậu bé gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu.

Ngay sau tai nạn, Tủa được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cấp cứu, do chấn thương quá nặng, sau đó Tủa được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ xác định Tủa bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm tụ máu dưới màng cứng, dập não, gãy nhiều xương vùng đầu và mặt. Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để giành giật sự sống cho Tủa.

Trước sự sống của con trai, gia đình anh Giàng A Di (SN 1992) lâm cảnh khó khăn vì chi phí điều trị. Chỉ tính riêng tiền thuốc men của Tủa mỗi ngày lên tới 2-3 triệu đồng.

Cảm thương hoàn cảnh éo le của gia đình anh Di, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay chia sẻ, gửi tặng số tiền 79.524.525 đồng để hỗ trợ, giúp cậu bé Tủa có thêm hy vọng vượt qua bệnh tật. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình anh Di.

“Hiện Tủa đã được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị phục hồi. Do chấn thương nặng nên quá trình hồi phục của con sẽ còn dài. Số tiền được mọi người giúp đỡ vô cùng quý giá, giúp chúng tôi có thêm điều kiện chữa trị và chăm sóc con”, anh Di xúc động nói.