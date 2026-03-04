Trao lời mời, mở lòng ngày Tết

Mới đây, Bia Saigon tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng với bộ sưu tập lon bia giới hạn đầy sáng tạo. Thoát khỏi những thiết kế quen thuộc, thương hiệu đã khéo léo tôn vinh nét đẹp giao tiếp của người Việt bằng cách đưa những “lời mời” quen thuộc lên chính bao bì sản phẩm.

Với 8 mẫu lon mang những thông điệp quen thuộc như “Kính một ly”, “Đối một câu” hay “Hát một bài”, mỗi lon bia trở thành “người dẫn chuyện” duyên dáng, khơi mào cho mọi cuộc vui. Từ cái cụng ly chúc Tết, phút ngẫu hứng hòa ca, cho đến lời rủ rê “nán lại chút thôi”, tất cả giúp khoảnh khắc sum vầy thêm dài lâu và ý nghĩa.

Bia Saigon ra mắt Bộ sưu tập phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ 8 lời mời Tết đặc trưng

Gói trọn nét lịch thiệp phương Bắc, sự mộc mạc miền Trung và cái tình phóng khoáng phương Nam, những lời mời này giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Sự tinh tế ấy đã ghi điểm với cộng đồng trực tuyến.

Anh Trung nguyên (30 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Trước đây mỗi lần tụ họp anh em hay khớp lúc bắt chuyện, giờ cứ nhìn dòng chữ trên lon mà mời nhau. Nhờ vậy mà không khí bàn tiệc tự nhiên và rôm rả hơn hẳn”.

Làn sóng “lời mời” phủ khắp mạng xã hội

Vượt ra khỏi khuôn khổ những bàn tiệc, tinh thần “tỏa Tết lớn” đã tạo nên một cơn sốt trên không gian mạng, nhanh chóng trở thành trào lưu khi người dùng khắp ba miền đua nhau hưởng ứng. Chỉ cần dạo một vòng mạng xã hội, dễ dàng thấy hashtag #MộtLờiMời #TỏaTếtLớn xuất hiện dày đặc, đi kèm là loạt video rực rỡ sắc màu.

Thử thách “Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn” của Bia Saigon được nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng tham gia

Góp phần không nhỏ vào làn sóng này là sự hưởng ứng từ các nhà sáng tạo nội dung được yêu thích như My Tạo, Hồ Cẩm Giang hay Rảnh Thị. Với những phong cách kể chuyện đa dạng, các creator đã khéo léo lan tỏa tinh thần “tỏa Tết lớn” thông qua cách trao gửi “lời mời” mới lạ.

My Tạo mở đầu bằng tình huống hài hước khi hai vợ chồng định đập heo đất sắm Tết thì vô tình hóa giải cuộc tranh cãi của Tía và chú Tư nhờ lời mời "Ngồi một chút" trên lon bia. Sự chân thành và món ngon đã biến bất đồng thành buổi tiệc tất niên ấm cúng. Trong khi đó, Rảnh Thị lại mang đến hơi thở rộn ràng của phiên chợ Tết và vườn nấm, vườn dưa. Cô dùng lời mời "Ăn một miếng" để kết nối tình làng nghĩa xóm, giúp mọi người tạm gác lại lo toan để cùng quây quần bên mâm cơm. Với Hồ Cẩm Giang, những lon bia có lời mời lại là cầu nối cảm xúc trong thước phim nhìn lại hành trình năm 2025. Giang khẳng định lời mời giản dị như "Ngồi một chút" chính là nét đẹp văn hóa giúp người Việt mở lòng, gắn kết mọi miền và lan tỏa một cái Tết lớn khắp Việt Nam.

“Một lời mời, Tỏa Tết lớn” là sân chơi trực tuyến do Bia Saigon khởi xướng, mở ra không gian để mọi người gắn kết, cùng chia sẻ những nội dung sáng tạo được khơi nguồn từ những lời mời Tết thân thương và dí dỏm.

Để tham gia lan tỏa không khí Tết và rinh về những phần quà giá trị, người dùng chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản bắt đầu từ việc sở hữu cho mình những sản phẩm Bia Saigon phiên bản giới hạn dành riêng cho Tết Bính Ngọ 2026. Sau đó, người dùng quay lại video ghi lại khoảnh khắc thực hiện các thử thách "lời mời" đầy ý nghĩa như “ăn một miếng”, “đối một câu” hay cùng nhau “hát một bài” và tiến hành đăng tải video lên trang Facebook hoặc TikTok cá nhân ở chế độ công khai. Đồng thời mỗi bài đăng cần đính kèm hashtag #BiaSaigon #BiaSaigonLager #MộtLờiMời #TỏaTếtLớn và gắn thẻ những người bạn ở các tỉnh thành khác nhau để cùng nối dài làn sóng gắn kết khắp mọi miền.

Điểm thu hút của trào lưu còn là cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, khuyến khích người tham gia lan tỏa những lời mời Tết đầy cảm xúc. Những video có lượt tương tác cao sẽ có cơ hội nhận 01 thùng Bia Saigon Lager 24 lon từ Giải “Lời Mời Lan Tỏa”, trong khi Giải “Lời Mời Sáng Tạo” vinh danh các ý tưởng độc đáo bằng bộ ly thủy tinh uống bia cao cấp. Đặc biệt, Giải “Lời Mời Chung Vị Tết Việt” dành cho những thước phim tạo nên sự kết nối và lan tỏa tinh thần Tết trên phạm vi toàn quốc – nơi mỗi lời mời mang dấu ấn địa phương, góp phần tạo nên một Tết chung - Tỏa Tết Lớn.

Ở hạng mục cao nhất, Giải chung cuộc “Lời Mời Tỏa Tết Lớn” với phần thưởng iPhone 17 Pro sẽ được xác định thông qua vòng quay may mắn, áp dụng cho những người tham gia thử thách từ hai lượt hợp lệ trở lên. Ngoài ra, chương trình còn mang đến hàng nghìn voucher và thẻ cào điện thoại dành cho các người chơi may mắn.

Sức hút của chiến dịch được minh chứng chỉ sau vài tuần, không dừng lại ở lượt tương tác mà còn nằm ở sự kết nối đầy ý nghĩa. Trong nhịp sống tất bật, việc dành thời gian quay một video ngắn cùng gia đình hay rủ rê hội bạn cũ tham gia trào lưu “lời mời” đã trở thành cái cớ để gắn kết tình cảm và xóa nhòa khoảng cách.

