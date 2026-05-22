InterContinental Phu Quoc - “Chốn ẩn mình” của giới tinh hoa

Được vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình sang trọng hàng đầu châu Á", InterContinental Phu Quoc là tọa độ nuôi dưỡng những xúc cảm nguyên sơ giữa lòng đảo Ngọc. Rũ bỏ những khối bê tông khô khốc, ngôn ngữ kiến trúc nơi đây hòa quyện với hơi thở bản địa, mở ra một hành trình trở về: về với thiên nhiên và về với chính bản thân mình.

Tọa lạc tại Bãi Trường, Phú Quốc - nơi mặt trời "rơi" xuống biển tạo nên những dải màu hoàng hôn lộng lẫy, InterContinental Phu Quoc hiện diện tựa một thực thể sống của đại dương. Với kiến trúc mô phỏng hình dáng sao biển khổng lồ đang vươn mình, mỗi nhịp cong của tòa nhà như một cánh tay mềm mại, dang rộng để ôm trọn lữ khách vào lòng.

InterContinental Phu Quoc nổi bật với thiết kế Sao Biển đặc sắc.

Tại đây, sự sang trọng ẩn mình trong từng chi tiết nhuốm màu ký ức bản địa. Đó là những họa tiết đan lát thủ công tỉ mỉ, là những rặng cây nhiệt đới rì rào trong gió. Sự kết hợp tài tình giữa hơi thở hiện đại và hồn cốt đất đảo tạo nên một không gian mang đầy "cảm giác nhà" - nơi từng bước chân của người lữ khách chậm rãi tìm về một chốn thân thuộc, bình yên đến lạ.

Cuộc hành trình "về nhà" ấy được tiếp nối bằng những trải nghiệm độc bản, từ khoảnh khắc tự do tận hưởng tại INK 360 - quán bar tầng thượng cao bậc nhất đảo, xóa nhòa ranh giới biển trời với ánh hoàng hôn rực rỡ, đến sự tĩnh lặng thâm sâu tại HARNN Heritage Spa. Nương mình trong những chòi tre độc đáo lơ lửng trên đầm sen, tiếng gió luồn qua kẽ lá quyện cùng mùi hương thảo mộc của spa, khẽ khàng vỗ về tâm hồn để mọi bộn bề đều tan biến.

HARNN Heritage Spa nương mình trong những chòi tre trên đầm sen.

Khi bóng tối dần buông, không gian mộc mạc của nhà hàng LAVA lại đón chào người lữ khách bằng sự ấm cúng của kiến trúc tre nứa, nơi vị giác được đánh thức bởi những tinh hoa của biển cả. Mọi chi tiết tại InterContinental Phu Quoc đều ôm trọn từng nhịp cảm xúc, để ta về với trạng thái cân bằng nguyên bản nhất.

Grohe - Liệu pháp dưỡng lành từ nước

Như dòng chảy không quãng ngắt từ đại dương xanh đến đầm sen yên ả, mạch nguồn của sự thư thái len lỏi vào tận không gian riêng tư nhất của mỗi căn phòng - nơi Grohe bắt đầu sứ mệnh dùng dòng nước để vỗ về "đứa trẻ" bên trong, để lại bộn bề đứng lại sau cánh cửa.

Mạch cảm xúc bắt đầu được khơi gợi khi thị giác chạm vào vẻ thanh thoát của vòi chậu Allure vươn cao đầy kiêu hãnh. Sự giao thoa giữa đường cong mềm mại và hình khối sắc sảo tạo nên chỉnh thể cân bằng hoàn hảo, để rồi chỉ cần một cái gạt tay nhẹ nhàng, dòng nước tuôn chảy mượt mà như dải lụa, khơi dậy nguồn năng lượng tươi mới như buổi sớm mai trên đảo Ngọc.

Vòi chậu Grohe Allure - sự giao thoa hoàn hảo giữa đường cong mềm mại và hình khối sắc sảo.

Tiến sâu vào phòng tắm, vòi bồn tắm Allure lặng lẽ phản chiếu những mảng đá nhám mộc mạc của không gian trên lớp mạ chrome sáng bóng. Khi làn nước tinh khiết mang theo hơi thở đại dương bắt đầu tuôn chảy, mỗi tế bào như được xoa dịu, đưa tâm trí tan vào khoảng lặng vô ưu giữa chốn ẩn mình sang trọng.

Vòi bồn tắm đồng bộ Allure với lớp mạ chrome sáng bóng, lặng lẽ phản chiếu nét đẹp không gian.

Điểm kết hoàn hảo cho “nghi thức” dưỡng lành là giây phút thả mình dưới sen tắm Euphoria. Khi từng tia nước tuôn rơi, mọi ưu phiền đều được gột rửa. Đó cũng là lúc bộ trộn ổn nhiệt Grohtherm 3000 Cosmopolitan âm thầm thực hiện sứ mệnh của “người quản gia” tận tụy. Với thiết kế tinh giản nhưng đầy quyền năng, thiết bị cho phép người dùng làm chủ hoàn toàn trải nghiệm cá nhân chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Sự ổn định nhiệt thông minh giúp tách biệt mọi âu lo, để khoảnh khắc thư giãn không một chút xao động.

InterContinental Phu Quoc - Tọa độ sang trọng vỗ về cảm xúc giữa lòng đảo Ngọc.

Giữa nhịp sống hối hả, những phút giây được sống trọn vẹn cho bản thân tại InterContinental Phu Quoc trở thành một món quà vô giá - nơi sự tinh tế trong từng điểm chạm biến mỗi ngày nghỉ tại đảo Ngọc thành chuỗi ký ức đầy trân quý. Sau cùng, điều lưu lại trong lòng lữ khách không chỉ là nắng vàng biển xanh, mà còn là sự tĩnh tại hiếm hoi đã được đánh thức từ những điều nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết.