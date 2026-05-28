Ngày 28/5, Bộ GD-ĐT phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ năm 2026, với tham dự của gần 120 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân cho biết, Việt Nam đang thực hiện cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo Thứ trưởng, giáo dục hiện nay không chỉ dừng ở việc truyền thụ kiến thức, mà hướng tới đào tạo những công dân có khả năng đổi mới sáng tạo, thích ứng và phát triển trong một thế giới liên tục biến đổi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân (ngồi giữa) tham dự diễn đàn. Ảnh: Trần Hoàn

Thứ trưởng cho biết, hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược quan trọng. Việt Nam đặc biệt quan tâm phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực số, năng lực khoa học và khả năng hợp tác quốc tế cho thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh đó, hợp tác giáo dục Pháp ngữ có ý nghĩa quan trọng. Những năm qua, Bộ GD-ĐT và các đối tác Pháp ngữ đã triển khai nhiều sáng kiến thúc đẩy dạy học tiếng Pháp, tăng cường giao lưu học thuật và hợp tác giáo dục.

Tuy nhiên, giáo dục Pháp ngữ vẫn đối mặt với nhiều thách thức như khả năng thu hút người học, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phương pháp giảng dạy và thích ứng với bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng.

Gia Lai mở rộng kết nối giáo dục quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tăng cường hợp tác giáo dục, đa dạng hóa ngôn ngữ giảng dạy, mở rộng giao lưu văn hóa và kết nối tri thức quốc tế là hướng đi được địa phương quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

"Việc diễn đàn được tổ chức tại Gia Lai là cơ hội để ngành giáo dục địa phương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến và mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ. Đây cũng là dịp để Gia Lai quảng bá hình ảnh địa phương năng động, giàu bản sắc văn hóa và sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc trưng”, Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhìn nhận.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, diễn đàn có ý nghĩa thiết thực khi bàn giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của các chương trình tiếng Pháp, song ngữ Pháp - Việt và giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Pháp.

Tại diễn đàn, các đại biểu đánh giá Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á.

Hiện Việt Nam có 32 cơ sở giáo dục đạt chứng nhận chất lượng 'LabelFrancEducation', cho thấy sự phát triển của hoạt động dạy tiếng Pháp và giáo dục song ngữ.

Bên cạnh các phiên toàn thể và chuyên đề về giảng dạy tiếng Pháp, đào tạo giáo viên, chia sẻ sáng kiến và công cụ hỗ trợ cộng đồng Pháp ngữ, Bộ GD-ĐT Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Tổ chức Đại học Pháp ngữ đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác phát triển giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.