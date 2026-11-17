Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bản Héc ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tham gia múa chầu, trao quà tặng Người có uy tín và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học tham dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Bản Héc, xã Cao Lộc.

Sáng 17/11, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Bản Héc, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự ngày hội có ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung và các đại biểu tham dự ngày hội.

Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham dự ngày hội.

Thôn Bản Héc hiện có 275 hộ với 1.376 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Nùng và Tày. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Nhiều hộ vươn lên khá giả từ mô hình trồng rừng, cây ăn quả. Toàn thôn hiện còn 47 hộ nghèo và cận nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học phát biểu tại ngày hội.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng. Đến nay, 90% đường trong thôn được bê tông hóa, các ngõ có điện chiếu sáng.

Trong năm, thôn vận động trao hơn 190 suất quà, tổng trị giá gần 110 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,5%; thôn được công nhận khu dân cư văn hóa năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tặng quà cho Người có uy tín của xã Cao Lộc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học biểu dương những kết quả thôn Bản Héc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cao Lộc.

Đồng thời, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần sâu sát cơ sở, lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các trường hợp khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã trao tặng phần quà 20 triệu đồng tặng Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cao Lộc; trao tặng quà cho 9 Người có uy tín tiêu biểu và 33 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo xã Cao Lộc cũng đã trao nhiều phần quà hỗ trợ sinh kế, quà tặng hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong phần hội, đại biểu và người dân tham quan các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng địa phương, tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy bao, lày cỏ.