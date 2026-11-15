Ngày 15/11, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Bình Quyền, xã Bình Liêu (Quảng Ninh).
Ngày hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Phát biểu tại Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà bày tỏ xúc động, ấn tượng trước những đổi thay của thôn Bình Quyền và xã Bình Liêu. Đặc biệt là ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Ông Lý Văn Thường, Người có uy tín thôn Bình Quyền vui mừng chia sẻ: “Là Người có uy tín trong thôn, tôi luôn cố gắng vận động bà con đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm của Thứ trưởng và đoàn công tác hôm nay là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân”.
Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn góp phần củng cố sự gắn bó trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng cao, biên giới Bình Liêu.
Dịp này, thôn Bình Quyền được trao tặng danh hiệu "Thôn văn hóa năm 2026" và nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, khen thưởng.