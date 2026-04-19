Ngày 19/4, tại chùa Thánh Long (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên cùng môn đồ pháp quyến, hiếu quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục nhập kim quan theo nghi thức thiền môn.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Chư Tôn đức đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh Giác linh đường, trì tụng Đại bi thập chú dưới sự xướng lễ của Thượng tọa Thích Minh Quang, cầu siêu tiến giác linh.

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Trong tiếng niệm Phật trầm hùng của đại chúng, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng từ thiền thất về Giác linh đường, cử hành lễ nhập kim quan theo đúng nghi thức truyền thống.

Sau lễ nhập kim quan, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự và Phân ban Ni giới các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, cùng đại diện chính quyền, các ban ngành, đông đảo tăng ni, Phật tử và thân quyến đã dâng hương kính viếng, nhất tâm cầu nguyện cho giác linh Trưởng lão Hòa thượng.

Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, kính viếng Trưởng lão Hòa thượng. Trước Giác linh đài, phái đoàn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, thành kính tri ân công hạnh và những đóng góp to lớn của ngài đối với đạo pháp và dân tộc, đồng thời gửi lời chia buồn tới GHPGVN, môn đồ pháp quyến cùng toàn thể tăng ni, Phật tử.

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng được tổ chức theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - đạo hiệu Quảng Tế, thế danh Trần Xuân Cấp - lúc sinh thời từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Giáo hội như: Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên và Thái Bình (cũ), Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thái Bình (cũ), đồng thời là Viện chủ Tổ đình chùa Thánh Long và trụ trì chùa Đoài Lâm.

Với một thế kỷ hiện hữu nơi trần thế và hơn 90 năm gắn bó cửa thiền, trải qua 70 mùa an cư kiết hạ, Trưởng lão Hòa thượng được tôn kính là bậc tùng lâm thạch trụ, đạo cao đức trọng. Ngài nhiều lần được cung thỉnh làm Hòa thượng đàn đầu tại các đại giới đàn, trực tiếp truyền trao giới pháp cho tăng ni, Phật tử...

Tăng ni, Phật tử nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện giác linh cao đăng Phật quốc

Sự viên tịch của ngài là mất mát lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ pháp quyến và đông đảo tăng ni, Phật tử. Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch vào hồi 2h30 ngày 16/4/2026 tại chùa Đoài Lâm, trụ thế 100 năm, hạ lạp 70 năm.

Để tưởng niệm công hạnh và đạo nghiệp của ngài, Đức Pháp chủ GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao của Giáo hội.

Trong thời gian này, lễ viếng và tưởng niệm cũng được tổ chức đồng thời tại chùa Đoài Lâm – nơi gắn bó trọn vẹn hơn 90 năm tu hành và hoằng pháp của Trưởng lão Hòa thượng, để tăng ni, Phật tử và nhân dân gần xa đến kính lễ.

Theo chương trình tang lễ, lễ viếng chính thức diễn ra từ 10h30 ngày 19/4 đến hết ngày 20/4. Lễ truy niệm được cử hành vào 8h ngày 21/4, sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Đoài Lâm.