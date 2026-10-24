Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 24/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến tham quan phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng).
Đón và cùng đoàn tham quan có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek.
Trong chuyến tham quan, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn dạo bước trên các tuyến phố cổ, ghé thăm đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông và Chùa Cầu, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc đặc trưng của đô thị di sản.
Đoàn cũng đến công viên Kazik, đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944-1997), thường được gọi thân mật là Kazik.
Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.
Để tưởng nhớ những đóng góp của kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, năm 2007, chính quyền Hội An đã xây dựng công viên Kazik tại số 138 Trần Phú, ngay trung tâm phố cổ, đồng thời đặt tượng chân dung cố kiến trúc sư tại đây.
Trước đó, tối 23/10, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.