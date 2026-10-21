Bộ Ngoại giao vừa cho biết, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Theo Văn phòng Thủ tướng Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk sẽ có chuyến công du Ấn Độ trước khi thăm chính thức Việt Nam.

Tại Việt Nam, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện lộ trình Đối tác Chiến lược, cân bằng thương mại song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp Ba Lan tại Việt Nam.

Văn phòng Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh chuyến thăm này nhằm góp phần tăng cường quan hệ giữa Ba Lan và các nước Đông Nam Á.

Thủ tướng Ba Lan sẽ có các hoạt động tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Nhật Bắc

Ngày 4/2/1950 đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng khi Ba Lan trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; sự kiện đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia suốt 76 năm qua.

Trải qua hơn bảy thập kỷ, quan hệ Việt Nam - Ba Lan không ngừng được củng cố và phát triển dựa trên nền tảng tin cậy lẫn nhau và lợi ích chung. Hai nước luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực; thường xuyên phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương và luôn ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế.

Chặng đường 76 năm qua là minh chứng cho tình hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Lãnh đạo và nhân dân hai nước đang nỗ lực không ngừng để đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, vì sự phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.