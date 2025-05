Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua 2 tỉnh Nam Định, Thái Bình có tổng chiều dài gần 70km, trong đó đoạn qua Nam Định dài 27,6km, Thái Bình dài 33,3km. Điểm đầu dự án thuộc km19+300 tại đầu cầu vượt sông Đáy phía Nam Định, trên địa bàn xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Điểm cuối tại km80+200 tại nút giao giữa quốc lộ 37 mới và đường ven biển, trên địa bàn xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đây là tuyến cao tốc quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h, nền đường rộng 24,75m. Dự án gồm 23 cầu trên đường cao tốc, 4 cầu vượt ngang và 7 nút giao liên thông. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), do UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên danh Geleximco - Vinaconex - Phương Thành Tranconsin - Naso CO - Hoàng Cầu IIC làm nhà đầu tư. Với tổng mức đầu tư 19.785 tỷ đồng, đây là dự án PPP có quy mô lớn nhất ngành giao thông Việt Nam tính đến hiện tại. Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 6.200 tỷ đồng, địa phương đảm bảo kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư 3.173 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Thời gian thi công dự án là 36 tháng, dự kiến hoàn thành năm 2027 và đưa vào vận hành năm 2028. Tuyến cao tốc này là một phần trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đóng vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, tạo không gian phát triển đô thị bền vững, hiện đại. Dự án cũng giúp tăng khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và củng cố quốc phòng - an ninh.