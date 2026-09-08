Bộ Ngoại giao cho hay, nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) được thành lập chính thức nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra bên lề phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9/2006.

Năm 2010, với sự gia nhập của Nam Phi, Nhóm chính thức lấy tên gọi BRICS, chữ cái đầu tiên theo tên tiếng Anh của 5 nước thành viên sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. BRICS không có Ban thư ký riêng mà hoạt động theo cơ chế Chủ tịch luân phiên do 5 thành viên chủ chốt đảm nhiệm.

Trong giai đoạn 2024-2025, BRICS kết nạp thêm 6 thành viên mới gồm Ả-rập Xê-út, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Indonesia và UAE; đồng thời thiết lập cơ chế nước đối tác với 10 quốc gia gồm Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế trong quản trị toàn cầu và ảnh hưởng trên thế giới.

Hiện BRICS chiếm gần 56% dân số; khoảng 44% GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương; gần ¼ thương mại hàng hóa, 43,6% sản lượng dầu thô và khoảng 72% trữ lượng đất hiếm toàn cầu.

Trong năm Chủ tịch 2026, Ấn Độ tích cực thúc đẩy BRICS tiếp tục triển khai các sáng kiến đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2025 (tại Brazil), đồng thời đề xuất các sáng kiến mới trong các lĩnh vực lao động, việc làm, trao quyền cho phụ nữ, khởi nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, đô thị, nông nghiệp, hạ tầng, dữ liệu.

Ấn Độ đang chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Sự kiện này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của các nước thành viên và đối tác BRICS cũng như các khách mời tham dự.

Mục tiêu của Việt Nam khi trở thành nước đối tác BRICS là kẳng định vị thế, vai trò, sự tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam, các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Ngoài ra, mục tiêu khác là củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước BRICS, mở thêm kênh đối thoại, tiếp xúc các cấp với các nước thành viên và đối tác BRICS; Tranh thủ nguồn lực hợp tác, đặc biệt về khoa học công nghệ, nguồn vốn, thị trường, phục vụ chiến lược phát triển đất nước.

Với vai trò bước đối tác, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS trên tinh thần tích cực, chủ động, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, vai trò của các nước đang phát triển, góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên BRICS.

Việt Nam cũng đã chủ động lựa chọn tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác cụ thể, phù hợp với ưu tiên của ta, bước đầu góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới.