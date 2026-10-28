Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tự chủ không đồng nghĩa với khép kín, mà là nâng cao năng lực tự quyết, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian và tạo thêm nguồn lực cho phát triển đất nước.

Sáng nay (28/10), trong khuôn khổ phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại trực tiếp với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler.

Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng phân tích những biến động toàn cầu, chỉ ra 3 thách thức lớn, đồng thời khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố tự chủ chiến lược và thúc đẩy tinh thần “đầu tư cùng Việt Nam”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. Ảnh: Phước Sáng

Nâng cao năng lực chống chịu

Mở đầu phiên đối thoại, ông Stephan Mergenthaler đặt câu hỏi về cách Việt Nam nhìn nhận những chuyển dịch của thế giới, trong đó nổi bật là xu hướng phân mảnh địa kinh tế, cạnh tranh công nghệ và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cũng như tác động của những thay đổi này đến định hướng phát triển đất nước.

Trả lời vấn đề này, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, dữ liệu và năng lượng; trong khi toàn cầu hóa đang tái cấu trúc theo hướng phân mảnh, đặt ra yêu cầu cao hơn về an ninh, tự chủ và khả năng chống chịu.

Từ thực tiễn đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ ra 3 thách thức lớn mang tính cấu trúc mà Việt Nam và các nền kinh tế trên thế giới đang phải đối mặt, gồm: các thể chế và luật lệ chung cần phải được đổi mới, điều chỉnh để theo kịp sự phát triển của nhiều vấn đề mới trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi; mô hình tăng trưởng dựa vào động lực truyền thống, nhất là với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, đang ngày càng bộc lộ giới hạn, đặt ra yêu cầu phải đổi mới mô hình phát triển; lòng tin chiến lược suy giảm, cạnh tranh gia tăng dẫn tới phải đổi mới và tổ chức lại các mô hình, cách thức hợp tác, đầu tư và phối hợp để xây dựng, củng cố lòng tin. Không thể hợp tác nếu không xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược.

Toàn cảnh phiên đối thoại. Ảnh: Phước Sáng

Trước những thách thức trên, Giám đốc điều hành WEF đặt câu hỏi: "Trong một kỷ nguyên bất định gia tăng, khi các cú sốc địa kinh tế, chu kỳ công nghệ và áp lực khí hậu ngày càng dồn dập, Việt Nam đang xây dựng năng lực chống chịu như thế nào để hấp thụ biến động thay vì bị cuốn theo?".

Trả lời ông Stephan Mergenthaler, Thủ tướng cho biết với độ mở kinh tế cao, dễ chịu tác động trực tiếp từ các cú sốc bên ngoài, Việt Nam không chỉ tập trung xử lý những vấn đề ngắn hạn mà đang chủ động xây dựng, triển khai các định hướng chiến lược phát triển dài hạn, tăng cường năng lực tự chủ và sức chống chịu dựa trên một số yếu tố nền tảng.

Để giải bài toán này, Việt Nam đang triển khai đồng bộ 5 trụ cột chiến lược dài hạn. Thứ nhất là xác định kiên định mục tiêu ổn định chính trị - xã hội và củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết.

Thứ hai là tập trung thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá cho tăng trưởng bền vững, tăng cường năng lực quản trị quốc gia kiến tạo phát triển. Thứ ba là tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó ưu tiên hỗ trợ từng bước làm chủ công nghệ.

Thứ tư là đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, trong đó ưu tiên giáo dục đại học, đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu thị trường thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, các ngành nghề mới. Thứ năm là tiếp tục củng cố cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ để mở rộng không gian phát triển.

"Việt Nam xác định ổn định chính trị - xã hội, ổn định vĩ mô là nền tảng, thể chế phát triển là đột phá, công nghệ là động lực và doanh nghiệp là trung tâm, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quan trọng, đối ngoại rộng mở thì tạo không gian và nguồn lực cho phát triển. Việt Nam không chỉ chống chịu tốt hơn trước các cú sốc mà còn chủ động chuyển hóa những thách thức thành cơ hội”, Thủ tướng nêu rõ.

Tự chủ chiến lược không phải là khép kín

Tại cuộc đối thoại, Giám đốc điều hành WEF cũng đặt câu hỏi về vai trò mà Việt Nam hướng tới trong kiến trúc kinh tế toàn cầu đến năm 2035, cũng như những lợi thế riêng có thể phát huy để trở thành trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các mạng lưới tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong kiến trúc kinh tế toàn cầu mới, Việt Nam hướng tới từng bước trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số, năng lượng xanh, năng lượng sạch và sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực, thế giới; đồng thời là mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng chỉ ra 3 thế mạnh đặc trưng của Việt Nam. Đó là lợi thế về vị trí địa chiến lược, ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cải cách mạnh mẽ. Đồng thời, Việt Nam có nền tảng nội lực rộng lớn để vừa tiếp nhận, vừa đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới.

Thủ tướng cho rằng sự kết hợp giữa con người, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn lực sẽ tạo nền tảng để Việt Nam không chỉ tiếp nhận đầu tư, công nghệ mà còn ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình tạo ra giá trị, công nghệ và những động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ tại phiên đối thoại. Ảnh: BTC

Ông Stephan Mergenthaler tiếp tục đặt vấn đề về cách Việt Nam duy trì tự chủ chiến lược và đường lối đối ngoại cân bằng, đa phương hóa, đa dạng hóa trong bối cảnh lòng tin suy giảm, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đồng thời giữ vai trò đối tác tin cậy của các bên và tăng cường hội nhập với các động lực tăng trưởng toàn cầu.

Trả lời câu hỏi, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Dù tình hình thế giới biến động ra sao, Việt Nam kiên định mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời chủ động đóng góp trách nhiệm vào các vấn đề chung, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Việt Nam lấy ổn định chính trị - xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng; thể chế làm đột phá, công nghệ làm động lực, doanh nghiệp làm trung tâm và nguồn nhân lực chất lượng cao làm điều kiện quan trọng. Cùng với đó, đối ngoại rộng mở tạo thêm không gian, nguồn lực phát triển, giúp Việt Nam nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc và chủ động biến thách thức thành cơ hội, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Chuyển từ ‘đầu tư tại Việt Nam’ sang ‘đầu tư cùng Việt Nam’

Những kỳ vọng của Việt Nam đối với các đối tác quốc tế như WEF, các chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, cũng như những cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác ở kỷ nguyên mới là câu hỏi tiếp theo của ông Stephan Mergenthaler.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đến tìm kiếm cơ hội đầu tư mà cùng tham gia hoạch định, hiện thực hóa những ý tưởng, giải pháp và động lực phát triển mới thành các dự án, sản phẩm cụ thể.

Đối với chính phủ các nước, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định; mở rộng các động lực phát triển mới; xây dựng khuôn khổ hợp tác cởi mở, công bằng, bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng và khoa học - công nghệ.

Với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn chia sẻ công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các tập đoàn cần tăng cường liên kết, phát triển hệ sinh thái công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đề cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực, cùng thúc đẩy các sáng kiến và mô hình hợp tác mới, mang lại lợi ích cho Việt Nam, khu vực và toàn cầu.

"Với tinh thần chuyển từ "đầu tư tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam", chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, các viện nghiên cứu và trường đại học của Việt Nam, cùng phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và mạng lưới nhà cung ứng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng cao trên nền tảng vĩ mô ổn định; hoàn thiện đồng bộ thể chế; nâng cao chất lượng thực thi pháp luật; phát triển hạ tầng và kiên quyết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Chính phủ sẽ luôn duy trì cơ chế đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Thủ tướng: Việt Nam hướng tới trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không chỉ hướng tới việc trở thành điểm đến thu hút vốn đầu tư mà còn quyết tâm là đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo, phát triển và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.