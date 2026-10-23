Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ hiệu quả của hoạt động đấu thầu không chỉ phụ thuộc vào hình thức lựa chọn nhà thầu mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm và sự trung thực của người tổ chức thực hiện.

Chiều 23/10, Quốc hội thảo luận dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Phát biểu tại tổ, về Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, những năm qua, tỷ trọng thu của ngân sách trung ương đã giảm khá mạnh, ảnh hưởng đến việc bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

Trong khi đó, ngân sách trung ương phải thực hiện những nhiệm vụ chi quan trọng trong các lĩnh vực then chốt, hỗ trợ các địa phương triển khai dự án trọng điểm, hỗ trợ địa phương còn khó khăn.

“Nếu không bảo đảm được vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương thì Chính phủ và Quốc hội sẽ rất khó điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các dự án có sức lan tỏa

Về đầu tư công, Thủ tướng cho biết, yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đó là cùng với đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn quy trình triển khai, cần tiếp tục giảm số lượng dự án để tập trung nguồn lực đầu tư.

Nhiệm kỳ vừa qua cả nước có khoảng 5.000 dự án đầu tư công, đã giảm rất mạnh so với các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này, Trung ương đặt ra yêu cầu tiếp tục giảm tối thiểu 30% số dự án.

Thủ tướng khẳng định nguồn lực đầu tư công phải được tập trung cho các công trình, dự án có tác động lan tỏa, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, địa phương, nhất là các vùng động lực. Hiệu quả đầu tư công không chỉ đo bằng lợi ích kinh tế mà phải tính đến lợi ích xã hội và những gì người dân được thụ hưởng.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia quá trình quyết định và thực hiện dự án đầu tư công.

Trong đó, Chính phủ có trách nhiệm quy định quy trình đánh giá hiệu quả đầu tư; các bộ, cơ quan trung ương hướng dẫn tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Thủ tướng lưu ý, việc đầu tư hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải hết sức thận trọng, bởi nếu không nghiên cứu, thiết kế và thẩm định kỹ lưỡng sẽ gây lãng phí lớn.

Thủ tướng: Miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn tại trường học, bệnh viện mang lại lợi ích xã hội rất lớn

“Chúng ta phải có thiết kế khung tổng thể, đồng bộ, sau đó mới triển khai đến từng bộ, ngành và địa phương”, Thủ tướng nêu rõ; đồng thời yêu cầu xác định những dữ liệu thực sự cần số hóa, “không thể làm ồ ạt được”, để bảo đảm hạ tầng được đầu tư có khả năng kết nối, liên thông trong toàn hệ thống trên phạm vi cả nước.

Với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thủ tướng cho biết, dự thảo đề xuất doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn cho trường học, cơ sở khám chữa bệnh sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Thông tin về số thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhóm doanh nghiệp này không lớn, Thủ tướng cho biết Bộ Tài chính đang rà soát, tính toán cụ thể.

Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định “ý nghĩa và lợi ích xã hội mà chính sách mang lại lớn hơn rất nhiều so với số thu ngân sách được miễn, giảm”.

Với hệ thống hóa đơn, chứng từ tài chính hiện nay, hoàn toàn có thể xác định, “bóc tách” các khoản chi phí đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp, bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, "việc miễn thuế hay không miễn thuế" thì yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Với đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát để quy định rõ khái niệm đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng; phân định cụ thể đối tượng, thời điểm và mức thuế suất áp dụng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai, tránh chồng chéo.

Về Luật Đấu thầu, Thủ tướng phân tích một trong những yêu cầu quan trọng là phân định rõ phạm vi điều chỉnh của luật và các quy định pháp luật chuyên ngành. Đây là một trong những vấn đề vướng mắc lớn nhất trong thực tiễn, đặc biệt là ở các lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ và năng lượng.

Theo Thủ tướng, hiệu quả đấu thầu không chỉ phụ thuộc vào quy trình mà quyết định cuối cùng là trách nhiệm, sự trung thực của con người và chất lượng kết quả thực hiện

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định về bảo đảm cạnh tranh, mua sắm tập trung, đồng thời nghiên cứu cơ chế mua sắm trực tiếp đối với bệnh viện, cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù nhằm giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí.

Cùng với đó, cần có cơ chế xử lý phù hợp đối với các tình huống cấp bách, đặc biệt là những trường hợp liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh, hiệu quả của hoạt động đấu thầu không chỉ phụ thuộc vào hình thức lựa chọn nhà thầu mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm và sự trung thực của người tổ chức thực hiện.

Theo Thủ tướng, dù áp dụng hình thức đấu thầu hay chỉ định thầu, nếu người tổ chức thực hiện không trung thực, không khách quan, không vì lợi ích chung thì vẫn có thể xảy ra sai phạm. "Cho nên phải linh hoạt trên thực tế đòi hỏi chọn lựa cán bộ liên quan đến đấu thầu trung thực, nghiêm túc, vì lợi ích chung nhưng đồng thời có cơ chế hậu kiểm", Thủ tướng quán triệt.