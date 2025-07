Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Nhật Bắc

Đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi, tri ân người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với sự hy sinh to lớn của những người có công.

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình ông Huỳnh Văn Anh, bệnh binh mất 81% sức lao động. Ảnh: Vũ Phương

Người đứng đầu Chính phủ mong các thương, bệnh binh, người có công luôn là tấm gương động viên con cháu, giáo dục thế hệ trẻ về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền các cấp, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Có, người có công với cách mạng, được hỗ trợ nhà trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Nhật Bắc

Trước căn nhà mới thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của bà Nguyễn Thị Có, Thủ tướng cho biết, cả nước đã và đang chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định không có mục tiêu nào khác ngoài bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần.

Đặc biệt, cả nước phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng trước ngày 27/7 này và hoàn thành toàn bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8.