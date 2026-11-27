Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Mỹ đã cơ bản kết thúc đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết. Mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa Mỹ vừa công bố.

Đặt mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn

Sáng 27/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026). Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu ngành chứng khoán đạt được sau 30 năm. Từ 2 cổ phiếu niêm yết trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2000, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; có trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm nay.

Đặc biệt, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9 vừa qua mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững; đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

“Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, chúng ta phải khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn”, Thủ tướng yêu cầu.

"Chúng ta không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa các nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị ngành tài chính, ngành Chứng khoán tập trung vào 3 định hướng lớn.

Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế, hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế; tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường, rà soát quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin.

Thứ hai, phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Thủ tướng đặt mục tiêu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026-2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu tối thiểu 58% GDP.

Cùng với việc phát triển các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và đa dạng hóa sản phẩm, Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, minh bạch thông tin và quản trị công ty; kiên quyết xử lý hành vi gian lận, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền lợi nhà đầu tư.

Thứ ba, hiện đại hóa thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát theo chuẩn mực quốc tế.

Về nâng hạng, Thủ tướng lưu ý: "Nâng hạng thị trường là một thành tích quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải không ngừng nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút, giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan cụ thể hóa những định hướng trên thành chương trình hành động với trách nhiệm, lộ trình và kết quả rõ ràng.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cung cấp thông tin tới các đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước: Liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước và các nhà đầu tư quốc tế.

Ra mắt 2 hệ thống công nghệ trọng điểm

Điểm nhấn tại lễ kỷ niệm là nghi thức đánh cồng và chính thức ra mắt 2 hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm gồm Kho dữ liệu thị trường chứng khoán và Hệ thống giám sát tổng thể thị trường chứng khoán. Đây là bước tiến trong hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và khai thác dữ liệu thị trường.

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức quốc tế các ủy ban Chứng khoán (IOSCO) đánh giá cao những nỗ lực cải cách và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là dấu mốc được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khẳng định chặng đường phía trước đòi hỏi ngành tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực giám sát, đa dạng hóa sản phẩm và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng "30 năm vững niềm tin - vươn tầm phát triển". Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch, bền vững, trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cam kết chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan cụ thể hóa những định hướng chiến lược thành chương trình hành động có trọng tâm, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn, tăng cường kết nối với thị trường quốc tế, hướng tới phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.