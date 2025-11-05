Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 10, Việt Nam xuất khẩu khoảng 19.800 tấn hạt tiêu, thu về 131,8 triệu USD. Lũy kế 10 tháng năm 2025, khối lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 206.300 tấn, giá trị ước khoảng 1,4 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hạt tiêu xuất khẩu tuy giảm 5,9% nhưng giá trị lại tăng 25,8%.

Giá xuất khẩu bình quân của hạt tiêu trong 10 tháng đầu năm ước đạt hơn 6.774 USD/tấn, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ giá cao và nỗ lực chế biến sâu của doanh nghiệp, giá trị xuất khẩu mặt hàng “vàng đen” vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh bất chấp sản lượng bán ra giảm.

Đáng chú ý, dù còn hai tháng nữa mới kết thúc năm 2025, nhưng xuất khẩu hạt tiêu đã đạt 1,4 tỷ USD, gần bằng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2016 (gần 1,43 tỷ USD) - năm cao nhất trong lịch sử ngành hồ tiêu.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Mỹ, Đức và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 24,7%, 7,9% và 5,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng năm 2025 sang thị trường Mỹ tăng 4,3%, thị trường Đức tăng 43,4%, thị trường Ấn Độ tăng 64,3%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu chủ lực, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở thị trường Anh với mức tăng 96,9%.

Hiện nay, giá thu mua hạt tiêu trong nước dao động từ 146.000-148.000 đồng/kg. Với xu hướng giá ổn định và nhu cầu thế giới tiếp tục cao, hồ tiêu Việt Nam đang trên đà lập kỷ lục mới khi kim ngạch xuất khẩu có thể cán mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hạt tiêu về Việt Nam cũng tăng mạnh cả về số lượng lẫn giá trị. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tính đến ngày 16/10, các doanh nghiệp nước ta đã nhập khẩu gần 36.520 tấn hạt tiêu các loại, giá trị khoảng 229 triệu USD.

"Việc tăng nhập khẩu mặt hàng này là để bù đắp nguồn cung trong nước thiếu hụt", lãnh đạo một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn chia sẻ với VietNamNet.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, thông thường vào cuối năm, nhu cầu từ khách hàng quốc tế tăng khoảng 10-15% so với các tháng trước nên trong hai tháng cuối năm, lượng tiêu nhập khẩu dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nguyên nhân là do nguồn cung trong nước gần như đã cạn, trong khi vụ thu hoạch mới vẫn chưa bắt đầu.