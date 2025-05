Trước đó, khoảng 20h ngày 15/5, Công an xã Vĩnh Hòa nhận được tin báo của người dân thôn Nhân Lễ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo) về việc bắt được 1 đối tượng nam giới nghi đánh thuốc mê, bắt cóc cháu T.T.Q.A. (SN 2012, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hải Phòng và kết hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiến hành xác minh. Đồng thời Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đối tượng V.V.C. được đưa về Công an xã Vĩnh Hòa để lấy lời khai. Ảnh. Đ.X

Tại trụ sở công an, đối tượng khai là V.V.C. (trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng). C. cho biết, khoảng ngày 7/5, C. có quen cháu T.T.Q.A. qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm yêu đương nên thường xuyên nhắn tin, gửi ảnh qua messenger.

Đến ngày 15/5, C. và Q. A. hẹn nhau để gặp mặt lần đầu tiên. Khoảng 19h45 ngày 15/5, C. đi xe máy từ TP. Hải Phòng về thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Hòa để đón Q.A. đi chơi, uống nước.

Sau khi nhận được tin nhắn của C., Q. A. đã đi bộ một mình ra chỗ hẹn. Khi gặp nhau, Q. A. ngồi lên xe máy của C. để đi chơi.

Cùng thời điểm đó, mẹ cháu Q. A., đi xe máy đi tìm thì phát hiện con đang ngồi sau xe của C. Mẹ cháu đã hô hoán và gọi anh N.V.H. (cậu của Q. A.) dùng xe máy đuổi theo.

Khi C. đang chở cháu Q. A. đi đến đoạn đường ngã 3 nút giao QL 37 mới thì bị gia đình, người dân giữ lại và giao cho Công an xã Vĩnh Hòa để giải quyết. Gia đình đã đưa cháu Q. A. đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.