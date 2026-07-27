Diễn viên Bảo Thanh từng là gương mặt phủ sóng giờ vàng truyền hình với những vai diễn để đời như Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng hay Anh Thư trong Về nhà đi con. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng chạm tới đỉnh cao sự nghiệp khi liên tiếp gặt hái các giải thưởng danh giá như VTV Awards hay Cánh diều vàng.

Thế nhưng, năm 2020 cô bất ngờ thông báo tạm ngừng đóng phim truyền hình để thực hiện kế hoạch sinh con thứ hai và cân bằng lại cuộc sống cá nhân. Dù vậy, 6 năm qua, không có phim mới nhưng tên tuổi Bảo Thanh chưa khi nào hết hot. Nữ diễn viên vẫn là gương mặt được các nhãn hàng săn đón.

Bảo Thanh và chồng.

Dù vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Bảo Thanh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở mảng kịch nói tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Nữ diễn viên khẳng định với VietNamNet hiện cô chưa mang quân hàm như một số trang tin đăng tải. Tại nhà hát, Bảo Thanh tham gia nhiều vở diễn chính kịch và từng đoạt huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Công việc này giúp nữ diễn viên duy trì đam mê diễn xuất và có lịch trình chủ động hơn so với việc đi quay phim dài ngày.

Bảo Thanh từng chia sẻ lý do cô ngưng diễn xuất để quay lại sân khấu. Nữ diễn viên bộc bạch: “Có người hỏi em rằng tại sao lại nghỉ đóng phim, quay trở lại làm sân khấu. Ánh đèn sân khấu có một sức hút rất ghê gớm. Đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào, ở dưới là khán giả, cảm xúc khác lắm. Có thể ở đây mình rất tự tin, không run chút nào nhưng khi bước lên sân khấu, nhìn xuống dưới là biết bao nhiêu khán giả, tự nhiên thế nào lại run".

Bảo Thanh vẫn duy trì sức hút dù 6 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Trung tá Hoàng Công - Phó giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân chia sẻ với VietNamNet: "Bảo Thanh chỉn chu trong mọi vai diễn, tập trung, đầu tư cho từng vai diễn rất tỉ mỉ, kỹ càng, yêu nghề và đặc biệt là rất yêu ngành, yêu bộ sắc phục nên cô ấy phấn đấu liên tục, không ngừng nghỉ để sớm được mang trên mình niềm vinh dự và tự hào.

Là một gương mặt hot nên các vai diễn của Bảo Thanh luôn được sự đón chờ và ủng hộ nhiệt tình của các fan. Sau mỗi đêm diễn, cô ấy luôn là người nhận được nhiều hoa nhất cho dù đóng vai chính hay vai phụ".

Đằng sau sự nghiệp nổi bật của Bảo Thanh là một điểm tựa hậu phương trọn vẹn. Hiện chồng cô đảm nhận vai trò quản lý công việc cho vợ. Đến nay, tổ ấm của nữ diễn viên đã trọn vẹn với con trai lớn sinh năm 2011 và con gái nhỏ chào đời năm 2021.

Gia đình 4 thành viên của Bảo Thanh.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật bên gia đình nhỏ hạnh phúc.

Bảo Thanh trong "Về nhà đi con":

Ảnh: FBNV