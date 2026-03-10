Ngày 10/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một người từng làm việc tại công ty quản lý cũ của diễn viên Jang Nara đã qua đời khiến dư luận xôn xao. Trước thông tin này, phía nữ nghệ sĩ nhanh chóng lên tiếng làm rõ.

Theo Star News, đại diện của Jang Nara cho biết: “Chúng tôi rất thận trọng khi nhắc đến vấn đề này nhưng đây là sự việc hoàn toàn không liên quan đến Jang Nara”.

Phía Jang Nara phủ nhận tin đồn.

Phía nữ diễn viên cho biết cô đã rời công ty LAELBnc từ trước. 2 bên ký hợp đồng độc quyền vào tháng 1/2025 nhưng đã chấm dứt vào tháng 8 cùng năm. Vì vậy, việc một số bài báo gọi đây là “công ty quản lý của Jang Nara” là không chính xác.

Đại diện nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ: “Người đã khuất từng là một người em làm việc cùng chúng tôi. Lúc này, điều quan trọng nhất là lo hậu sự chu đáo cho anh ấy, vì vậy chúng tôi rất thận trọng và xin lỗi nếu chưa thể chia sẻ thêm”.

Phía Jang Nara cho biết hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân cái chết của người này, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối trước những suy đoán đang lan truyền trên truyền thông.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết người được gọi là A, từng là nhân sự của công ty LAELBnc, được phát hiện đã qua đời và để lại thư tuyệt mệnh. Bài báo cũng đề cập đến những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đầu tư trong công ty thời gian gần đây, tuy nhiên chưa có bằng chứng cho thấy sự việc này liên quan trực tiếp đến cái chết của A. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Theo kế hoạch, Jang Nara sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Good Partner 2 trên đài SBS, dự kiến phát sóng trong năm nay.

Jang Nara thuở mới vào nghề.

Jang Nara sinh năm 1981 tại Seoul, ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 2001. Không lâu sau đó, Jang Nara chuyển sang diễn xuất và gây tiếng vang khắp châu Á với bộ phim Cô gái thông minh. Cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm ăn khách như Chuyện tình nàng Chun Hyang, Cô nàng đỏng đảnh, Định mệnh anh yêu em...

Về đời tư, nữ diễn viên khá kín tiếng. Năm 2022, cô kết hôn với một nhà quay phim kém mình 6 tuổi sau thời gian hẹn hò riêng tư.

Jang Nara sở hữu giọng hát ngọt ngào:

