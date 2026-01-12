Ông Phạm Hồng Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Liên Việt Xanh nhận chứng nhận TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Đằng sau danh hiệu ấy là gần 20 năm lặng lẽ gieo mầm, từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực thực phẩm - thủy sản, giữa một thị trường đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn, minh bạch về nguồn gốc và nghiêm ngặt về an toàn.

Đại diện Tập đoàn Liên Việt Xanh cùng đại diện Tập đoàn AEON trong buổi ký kết hợp tác giữa hai doanh nghiệp

Liên Việt Xanh là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chế biến nhuyễn thể, được Tập đoàn AEON lựa chọn làm đối tác xuất khẩu sang Nhật Bản và thị trường toàn cầu. Đây là sự tin cậy đến từ năng lực thực tế và uy tín dài hạn.

Hiện nay, Tập đoàn sở hữu 2 nhà máy chế biến thủy sản tại An Giang, công suất trên 5.000 tấn thành phẩm/năm, 1 nhà máy chế biến thực phẩm từ thịt tại Đông Anh - Hà Nội

Nhà máy Liên Việt II tại An Giang trực thuộc Tập đoàn Liên Việt Xanh - Công suất 5000 tấn thành phẩm/năm

Từ vùng nguyên liệu, chế biến đến phân phối, Liên Việt Xanh từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín, đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của các đối tác quốc tế như AEON, Nichimo Foods, Miurasuisan, Kah-Nam, JAEHO Foods…, đồng thời hiện diện vững vàng tại thị trường nội địa với các hệ thống Homefarm, MM Mega Market, Winmart, Golden Gate…

Chất lượng với Liên Việt Xanh không phải là khẩu hiệu, mà là hệ thống tiêu chuẩn được đo đếm và kiểm chứng. Doanh nghiệp đã đạt nhiều chứng nhận quốc tế quan trọng như ISO 22000, FDA (Hoa Kỳ), HALAL, MSC, ASC, BRC, HACCP…, khẳng định năng lực hội nhập và khả năng đáp ứng những thị trường khó tính bậc nhất.

Hoạt động sản xuất theo tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Tế tại nhà máy chế biến Thủy sản - Tập đoàn Liên Việt Xanh

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc Liên Việt Xanh góp mặt trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam phản ánh hiệu quả vận hành, sức bền tài chính và tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo. Doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, liên tục đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quản trị, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sản phẩm như một phương cách chuẩn bị nghiêm túc cho tương lai.

Với phương châm “Sạch từ tâm - Nâng tầm chất sống”, Liên Việt Xanh không chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng, mà còn kiên định với sứ mệnh nâng cao giá trị ngành thực phẩm Việt, mang những sản phẩm an toàn, minh bạch và tử tế đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Đại diện Doanh nghiệp, ông Phạm Hồng Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Liên Việt Xanh chia sẻ “Danh hiệu VNR500 là một cột mốc đáng tự hào nhưng cũng là lời nhắc để Liên Việt Xanh tiếp tục bước đi vững vàng hơn, sâu sắc hơn, và trách nhiệm hơn trên hành trình phát triển bền vững phía trước”.

Thúy Ngà