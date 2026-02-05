Khách sạn Fairmont Hà Nội

Fairmont Hotels & Resorts (thuộc Tập đoàn Accor) vừa công bố sự hiện diện của Fairmont Hà Nội - khách sạn đầu tiên của Thương hiệu tại Việt Nam, nơi di sản địa phương, thiết kế hiện đại cùng các tác phẩm nghệ thuật tinh tuyển hòa quyện.

Khách sạn sở hữu 241 phòng nghỉ, bao gồm 38 phòng Fairmont Gold và 12 phòng Suite, cùng 8 nhà hàng và bar, không gian chăm sóc sức khỏe tinh tế và phòng đại tiệc không cột lớn nhất Việt Nam. Được thiết kế bởi Perkins Eastman và Aston Design, Fairmont Hà Nội kế thừa di sản hơn một thế kỷ của Fairmont cùng văn hóa nghìn năm Hà Nội, mở ra chương mới cho phân khúc khách sạn xa xỉ tại Việt Nam.

Từ New York, San Francisco đến London, Dubai, Singapore và nhiều điểm đến khác, Fairmont Hotels & Resorts kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ thông qua dịch vụ tận tâm và sự trân trọng dành cho di sản địa phương. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Fairmont Hà Nội tọa lạc giữa trung tâm khu Phố cổ, cách Hồ Hoàn Kiếm vài bước chân, thiết lập chuẩn mực mới cho phong cách sống và nghỉ dưỡng sang trọng đương đại.

Ông Omer Acar - Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts, chia sẻ:

“Không chỉ là một khách sạn, Fairmont Hà Nội là chốn trở về đầy cảm hứng giữa lòng Thành phố, nơi sự sang trọng, các giá trị văn hóa lâu đời và tinh thần kết nối sâu sắc cùng hội tụ”.

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, đại diện chủ sở hữu Fairmont Hà Nội cho biết: “Fairmont Hà Nội được kiến tạo như một biểu tượng mới tại trung tâm kinh tế - thương mại của Thủ đô. Dự án thể hiện cam kết dài hạn của GELEX trong việc đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những giá trị bền vững, đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc và chiều sâu văn hóa”.

Sảnh đón khách của Fairmont Hà Nội

Không gian lưu trú thanh lịch giữa trung tâm Phố cổ

Lấy cảm hứng từ mối giao thoa giữa Hà Nội và dòng sông Hồng, thiết kế của Fairmont Hà Nội được chuyển hóa thành những không gian nhiều lớp, giàu nhịp điệu, nơi ánh sáng tự nhiên trở thành chất liệu chủ đạo. Nội thất mang cảm giác tĩnh tại, cân bằng giữa nhịp sống đô thị và chiều sâu văn hóa, với Phố cổ gợi mở sự thân thuộc và Hoàng thành Thăng Long truyền cảm hứng về tính trật tự, bền vững.

241 phòng nghỉ được thiết kế tinh tế, bao gồm phòng Tổng thống sắp ra mắt, 38 phòng Fairmont Gold và 12 phòng Suite rộng rãi, với tầm nhìn ra Phố cổ, đường chân trời thành phố hoặc khu vườn nội khu - những khoảng lặng lý tưởng để nghỉ ngơi và tái tạo.

Phòng nghỉ với thiết kế nội thất tinh tế tạo sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và chiều sâu văn hoá

Fairmont Hà Nội - Tâm điểm giao thoa văn hóa - xã hội

Được định vị là “The Modern Heartbeat of Hanoi”, Fairmont Hà Nội tiếp nối truyền thống của Fairmont trong việc kiến tạo những tâm điểm văn hóa - xã hội. Với 8 nhà hàng, quầy bar và lounge, khách sạn hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới trên bản đồ ẩm thực Hà Nội.

Tại Trần Dynasty, Bếp trưởng Luke Nguyen diễn giải di sản ẩm thực Việt Nam theo ngôn ngữ đương đại; nhà hàng dự kiến mở cửa trong thời gian tới. Hiryu mang đến trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản chỉn chu, trong khi Bacco, dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng đạt sao Michelin Nicolas Isnard, tôn vinh ẩm thực Ý với căn bếp mở và những màn trình diễn hoàn thiện món ăn ngay tại bàn.

Trên cao giữa lòng Hà Nội, Pool Terrace & Bar tại bể bơi tầng thượng sẽ sớm ra mắt; bên cạnh đó, 10 Central Café, YY Bar và Fairmont Gold Lounge hiện đã sẵn sàng đón khách.

Ốc đảo thư giãn giữa chốn đô thị

Fairmont Hà Nội mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe với Cirua Spa, Fitness & Wellness Club rộng 3.500 m² - không gian tái tạo toàn diện với khu thủy trị liệu và nhiệt trị liệu, hồ ngâm lạnh, sauna, phòng xông hơi, 10 phòng trị liệu riêng sắp ra mắt cùng studio thể hình hiện đại.

Không gian hồ bơi trong khu vực Cirua Spa, Fitness & Wellness Club

Chuẩn mực mới của không gian sự kiện tại Hà Nội

Fairmont Hà Nội thiết lập chuẩn mực mới cho các sự kiện đẳng cấp với hệ thống không gian linh hoạt tại vị trí trung tâm Thành phố. Tâm điểm là phòng đại tiệc không cột rộng 1.100 m² - lớn nhất khu vực Hoàn Kiếm - cùng chuỗi phòng tiệc và phòng họp đón ánh sáng tự nhiên, tạo nên tổ hợp sự kiện có tổng diện tích hơn 4.000 m².

Ông Jean-François Brun - Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi chào đón các khách hàng bằng tinh thần hiếu khách đã được khẳng định trên toàn thế giới. Fairmont Hà Nội mong muốn kể câu chuyện giao hòa giữa di sản trăm năm của thương hiệu cùng văn hóa, cốt cách và nhịp sống Hà Thành - lấy văn hóa bản địa làm gốc rễ, nghệ thuật địa phương làm điểm chạm và sự tận tâm, chân thành làm cốt lõi trong cách phục vụ”.