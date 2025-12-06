Ra đời từ khát vọng giúp người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam tiếp cận visa dễ dàng, minh bạch và hiệu quả hơn, VISANA đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn khách hàng trong suốt gần hai thập kỷ, trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ visa quốc tế.

Không chỉ xử lý hồ sơ, VISANA còn tiên phong chuẩn hóa và minh bạch hóa quy trình xin visa, giúp người Việt tự tin hội nhập toàn cầu.

Sau gần 20 năm phát triển, VISANA bước sang giai đoạn mới - hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và chuẩn mực hơn - với bộ nhận diện thương hiệu thể hiện rõ bản sắc "Chuẩn mực Dẫn đầu".

Chữ "V" - dấu tick khẳng định niềm tin

Trong lần tái định vị này, logo mới mang phong cách wordmark hiện đại, mạnh mẽ và thân thiện, thể hiện rõ tinh thần “Chuẩn mực dẫn đầu”. Chữ “V” được cách điệu như một dấu tick – biểu tượng của sự cam kết, xác nhận và niềm tin. Điểm chấm xanh ngọc bên trên thể hiện khởi đầu của hành trình mới - nơi niềm tin và kết nối được mở rộng không biên giới.

Bảng màu gồm xanh dương đậm (chuẩn mực - uy tín - bền vững) và xanh ngọc (đổi mới – năng động), cùng kiểu chữ cân bằng giữa vững chắc và gần gũi, phản ánh bản sắc một thương hiệu tận tâm, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Giải pháp visa “may đo” - Nâng chuẩn quy trình, củng cố niềm tin

Theo VISANA, mỗi khách hàng là một câu chuyện, và mỗi bộ hồ sơ cần được nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn riêng biệt. Vì vậy, VISANA áp dụng giải pháp "visa may đo" - phân tích hoàn cảnh, mục đích, lịch sử di chuyển và yêu cầu cụ thể của từng quốc gia để thiết kế một bộ hồ sơ phù hợp nhất.

Cách tiếp cận "đo ni đóng giày" này giúp khách hàng hiểu rõ cần chứng minh điều gì, chuẩn bị ra sao, qua đó tăng tính thuyết phục khi nộp hồ sơ.

"Chúng tôi không hứa hẹn kết quả, nhưng luôn mang đến niềm tin vào khả năng thành công của bộ hồ sơ - vì mỗi chi tiết đều được chuẩn bị với sự hiểu biết và chuẩn mực cao nhất", đại diện VISANA chia sẻ.

Hành trình vì một Việt Nam hội nhập chuẩn mực hơn

Theo đại diện VISANA, sự ra đời của thương hiệu không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu xin visa, mà còn bắt nguồn từ khát vọng giúp người Việt tiếp cận thế giới một cách dễ dàng, đúng đắn và tự tin hơn.

VISANA tin rằng mỗi hồ sơ visa không chỉ là giấy tờ hành chính, mà còn là cách thế giới nhìn nhận người Việt Nam - về tính trung thực, sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hành trình di chuyển quốc tế.

Bằng việc chuẩn hóa quy trình và tư vấn kỹ lưỡng, VISANA mong muốn góp phần nâng cao uy tín của người Việt trong mắt các cơ quan xét duyệt quốc tế, hướng tới hình ảnh Việt Nam đáng tin cậy - công dân đi đúng mục đích, về đúng tinh thần.

"Chúng tôi mong muốn mỗi công dân Việt Nam khi đặt chân ra thế giới đều được nhìn nhận bằng sự tôn trọng và tin cậy," đại diện VISANA nhấn mạnh.

"Chuẩn mực dẫn đầu" - Không chỉ là slogan

Với tinh thần “Chuẩn mực dẫn đầu”, VISANA định hướng không chỉ giúp khách hàng có visa, mà còn đồng hành trong việc xây dựng hình ảnh công dân Việt Nam chuẩn mực và đáng tin cậy trên toàn cầu.

Mở rộng hiện diện - Phục vụ toàn quốc

VISANA hiện có văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời mở rộng mạng lưới dịch vụ đến các tỉnh, thành lớn trên cả nước.

Doanh nghiệp cũng đang đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường hợp tác với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị định hình chuẩn mực ngành visa Việt Nam.

Khẳng định tầm vóc thương hiệu Việt dẫn đầu

Bộ nhận diện mới là bước đi chiến lược củng cố hình ảnh VISANA - một thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế, tiên phong trong minh bạch hóa và chuyên nghiệp hóa dịch vụ visa, góp phần định hình hình ảnh Việt Nam là quốc gia hội nhập, đáng tin cậy và sẵn sàng kết nối toàn cầu.

VISANA không chỉ là nơi hỗ trợ xin visa - mà là người đồng hành, là "dấu tick niềm tin" trên hành trình vươn ra thế giới của công dân Việt Nam.

VISANA - Chuẩn mực dẫn đầu Văn phòng Hà Nội:

Tầng 23, Tòa nhà TASCO, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

Hotline: 0968.354.027 Văn phòng TP.HCM:

Tầng 6, Tòa nhà VIPD, số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Hotline: 090.2200.454

Website: visana.vn

Email: cskh@visana.vn

(Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Khám phá Việt Nam)