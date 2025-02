Hôm nay (21/2), Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh dành cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Lâm Phước Nguyên (giữa) trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Tiến Tầm

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng nóng mỗi đơn vị 5 triệu đồng, gồm: Phòng trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Chợ Mới và Công an xã Long Kiến.

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/2, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của Công an xã Long Kiến về việc phát hiện thi thể nam giới nghi bị giết, cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định là ông B.V.T. (74 tuổi) ngụ trên địa bàn. Trong vòng 48 tiếng, các lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi).

Nghi phạm Phương khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: T.T

Phương là hàng xóm của nạn nhân, mưu sinh bằng nghề bán bún riêu. Do nợ nần, Phương nảy sinh ý định giết ông T., cướp tài sản.

Khoảng 2h ngày 18/2, Phương biết rõ ông T. sẽ đi xe đạp từ nhà đến chợ lấy thịt heo đem giao cho khách, nên chạy xe máy dọc đường tìm kiếm. Cả 2 sau đó gặp nhau và dừng xe nói chuyện.

Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, Phương lấy búa chuẩn bị từ trước đánh vào vùng đầu, dùng dao sát hại hàng xóm, rồi tháo lấy 3 chiếc nhẫn.

Người phụ nữ này về nhà thay quần áo, tiếp tục bán bún riêu, sau đó đến tiệm vàng trên địa bàn bán nhẫn lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 19h ngày 19/2, lực lượng chức năng bắt giữ Phương.

