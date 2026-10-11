Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Cục trưởng Cục An ninh mạng, Cục trưởng Cục Đối ngoại và Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về thành tích đấu tranh, triệt phá một đường dây phạm tội xuyên quốc gia.

Nội dung thư khen. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo thư khen, thời gian qua, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Phú Thọ và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố 6 bị can, thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng hình thành đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam. Nhóm này sử dụng thủ đoạn tinh vi và công nghệ cao để lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn để thực hiện hoạt động phạm tội.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả đấu tranh, khám phá vụ án thể hiện sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương; đồng thời thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.