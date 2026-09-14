Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các vụ việc liên quan hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị, khu vực phường Khai Quang và phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên cũ, nay thuộc phường Vĩnh Phúc.

Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Công an Phú Thọ

Quá trình xác minh, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều tài liệu trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bị làm giả.

Các tài liệu gồm giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp.

Theo thông tin từ công an, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, liên quan việc làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ở vụ việc khác, Phạm Thị Thủy (SN 1991), nhân viên môi giới bất động sản, bị xác định đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh (SN 1991), Giám đốc Công ty CP Xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương (SN 1988), kế toán Công ty CP Đầu tư xây dựng Duy Mạnh.

Nhóm này bị xác định liên quan việc làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo cơ quan công an, mục đích của việc làm giả hồ sơ là để mua, sở hữu nhà ở xã hội và thu lợi từ những người mua.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.