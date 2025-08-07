Sáng nay, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đến thăm hỏi, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tại hai điểm tập trung: Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Trong không khí hối hả và tràn đầy quyết tâm của các lực lượng vũ trang đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thượng tướng Trương Thiên Tô – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tại hai điểm tập trung: Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ, Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ sự xúc động, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của toàn thể lực lượng tham gia luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao.
“Tôi rất xúc động khi tận mắt chứng kiến những bước đi vững chãi, đều tăm tắp của các đồng chí – biểu tượng của sức mạnh, của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng đại mà còn là vinh dự, là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế vào Quân đội nhân dân Việt Nam”, Thượng tướng chia sẻ.
Thay mặt Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào thành công rực rỡ của lễ diễu binh, diễu hành sắp tới. Sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân trong hàng vạn con người đang luyện tập hôm nay chính là nền tảng để tạo nên hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam hùng cường – chính quy – hiện đại – nhân văn trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế.
“Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ góp phần làm nên một cuộc diễu binh diễu hành thành công, xứng tầm với tầm vóc đất nước hôm nay – một Việt Nam độc lập, phát triển, hội nhập và thịnh vượng”.
Giờ nghỉ giải lao, quân và dân cùng chụp ảnh giao lưu. Sáng 8/7 rất đông người dân đến cổ vũ, động viên các chiến sĩ luyện tập tại điểm Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam