Trong không khí hối hả và tràn đầy quyết tâm của các lực lượng vũ trang đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thượng tướng Trương Thiên Tô – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tại hai điểm tập trung: Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm nhưng vô cùng gần gũi, ấm áp, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, tình cảm quân dân gắn bó, đồng thời lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi hướng tới ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ, Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ sự xúc động, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của toàn thể lực lượng tham gia luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao.

“Tôi rất xúc động khi tận mắt chứng kiến những bước đi vững chãi, đều tăm tắp của các đồng chí – biểu tượng của sức mạnh, của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng đại mà còn là vinh dự, là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế vào Quân đội nhân dân Việt Nam”, Thượng tướng chia sẻ.

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào thành công rực rỡ của lễ diễu binh, diễu hành sắp tới. Sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân trong hàng vạn con người đang luyện tập hôm nay chính là nền tảng để tạo nên hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam hùng cường – chính quy – hiện đại – nhân văn trong mắt Nhân dân và bạn bè quốc tế.

“Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ góp phần làm nên một cuộc diễu binh diễu hành thành công, xứng tầm với tầm vóc đất nước hôm nay – một Việt Nam độc lập, phát triển, hội nhập và thịnh vượng”.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 khối luyện tập

Trong suốt 4 tháng qua, hàng nghìn cán bộ, học viên, chiến sĩ dồn hết tâm sức cho nhiệm vụ đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, chỉ còn 26 ngày nữa là chúng ta chính thức tổ chức lễ kỷ niệm. Các cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành.

Trong lần thăm hỏi kiểm tra sáng 8/7, các khối đã đi đều bước hơn trước, các động tác nghiêm, nhìn bên phải chào, sải bước được thực hiện dứt khoát, vững vàng.

Trong thời gian qua, các lực lượng đã nỗ lực luyện tập, cố gắng rất nhiều, không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt, thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, hăng say luyện tập với cường độ cao trong 4 tháng qua để hướng tới mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất".

Thượng tướng Trương Thiên Tô – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QDND Việt Nam tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ luyện tập diễu binh, diễu hành.

Các khối luyện tập ở điểm Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam

Hoạt động diễu binh, diễu hành không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giờ nghỉ giải lao, quân và dân cùng chụp ảnh giao lưu. Sáng 8/7 rất đông người dân đến cổ vũ, động viên các chiến sĩ luyện tập tại điểm Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam